Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA FARM SHOW

BAHIA FARM SHOW

“Muito orgulhosa”, diz Mirian Hermes após homenagem na 20ª edição da Bahia Farm Show

Jornalista dá nome a sala de imprensa na BFS

Carla Melo
Por
Mirian Hermes
Mirian Hermes - Foto: Carla Melo/ Ag. A TARDE

Há mais de 20 anos, a jornalista do Jornal A TARDE, Mirian Hermes, tem sido uma das principais vozes do agrojornalismo baiano.

Filha do Paraná, ela ainda passou um bom tempo no Paraná antes de se mudar para a Bahia. Foi nesse momento em que ela começou a dar passos pequenos, mas promissores no jornalismo.

Tudo sobre Bahia Farm Show em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Em 1997, ela entrou no Jornal A TARDE, onde continua levando a comunicação do setor, com precisão e confiabilidade até hoje.

“Vim para cá quando tudo ainda era mato. Tudo era Cerrado. Na verdade não era tudo, mas muito porque tinham poucas fazendas e fui acompanhando tudo isso daqui”, disse a jornalista.

Antes mesmo do início da Bahia Farm Show, Mirian Hermes já acompanhava a evolução do agronegócio na região, que hoje é considerada o epicentro do setor na Bahia.

Para ela, a homenagem surge em um momento de reconhecimento pelos mais de 20 anos cobrindo o setor no oeste baiano. Ela deseja que outros profissionais também sejam lembrados com o decorrer das edições.

“Fiquei muito orgulhosa de ser a primeira, e olha que eu não gosto de ser centro de atenções. Para mim, é um desafio pessoal. Gosto de ficar no meu cantinho, observando e contando para os outros que eu estou vendo. Mas eu achei legal. Os meus filhos adoraram e vibraram mais do que eu”, brincou a profissional.

“Eu espero que continuem homenageando outras pessoas que também se dedicam a essa cobertura”, continuou ela.

Leia Também:

AGRO EM PAUTA

Bahia Farm Show debate energia e expansão do agro no Oeste
Bahia Farm Show debate energia e expansão do agro no Oeste imagem

ALTA DEMANDA

LEM reforça infraestrutura para dar conta de crescimento populacional
LEM reforça infraestrutura para dar conta de crescimento populacional imagem

POTÊNCIA NO OESTE

Faeb lança e-Agro Notícias e exalta potência do Oeste baiano
Faeb lança e-Agro Notícias e exalta potência do Oeste baiano imagem

Um momento para os admiradores

Quem passa pela Bahia Farm Show consegue ver estampado o nome da jornalista na sala de imprensa na 20ª edição do BFS.

Dentro do espaço, a foto da admirada Mirian Hermes está estampada na parede junto às inúmeras reportagens que a jornalista escreveu sobre o agro da Bahia.

No intervalo de tempo em que escreve e “dá um giro” pela feira, outros jornalistas aproveitam para pedir uma foto à homenageada. Questionada sobre o que sente ao saber que o seu trabalho inspira outras pessoas, ela sorriu e já faz planos para os próximos anos.

“Não sei como falar, mas todo mundo já me conhecia pelo meu trabalho e já me tinham como uma referência. E tem ainda gente que ainda me considera”, continuou ela.

Para o presidente da Associação de Produtores e Irrigantes do Estado da Bahia (Aiba), Moisés Schmidt, a homenagem à jornalista é uma forma de reconhecer o papel dos profissionais da imprensa que são considerados o “quarto pé” da Bahia Farm Show.

“Sem vocês não somos nada lá fora. Vocês comunicam e falam. A gente sabe fazer isso aqui tão bem feito, porém, a gente não consegue chegar lá fora se não for com a ajuda de vocês. Então muito obrigado a cada um de vocês que estão aqui, que acreditam nessa feira que estão aqui. Então nada melhor do que fazer essa homenagem agora à nossa amiga Mirian Hermes”, disse ele.

Jornalismo x Agro: uma missão desafiadora

Quando começou, Mirian ainda não era formada em Jornalismo. Não existia o curso quando era adolescente. Mas o que não lhe faltava era o dom da escrita.

Ela começou como cuidadora de idoso, em Curitiba, até que recebeu uma proposta de escrever alguns textos para um jornal. Ao aceitar e mostrar o seu talento para a escrita, a jornalista iniciou então a sua admirada carreira.

“Quando eu vim pra cá [Oeste da Bahia], eu já trabalhava com isso, mas não tinha feito o curso. Eu só comecei em 2005, quando abriu o curso em Barreiras. As pessoas diziam que se eu não fizesse o curso, os jovens iam fazer e depois iam ser os meus chefes. Falei que eu não queria isso” , brincou ela.

Hoje, Mirian olha para trás e resume sua trajetória na cobertura do setor como desafiadora, mas ainda se vê nos próximos anos ativa no setor.

“É um trabalho contínuo. Porque é uma mudança a todo o momento. Sempre com novas áreas, produtividade. É muita coisa. Um ano chove demais, outro ano chove de menos. Em um ano o preço está bem lá embaixo, não está nem pagando custo. Muita novidade, e tem sido desafiador também, a medida que vai mudando a gente tem que ir acompanhando. Eu acho que tem muito trabalho para a gente e espero continuar muito tempo acompanhando”, explica ela.

Patrocínio

Logo do BANCO DO NORDESTE Logo da AIBA
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

agro Bahia Farm Show

Relacionadas

Mais lidas