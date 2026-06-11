“Muito orgulhosa”, diz Mirian Hermes após homenagem na 20ª edição da Bahia Farm Show

Há mais de 20 anos, a jornalista do Jornal A TARDE, Mirian Hermes, tem sido uma das principais vozes do agrojornalismo baiano.

Filha do Paraná, ela ainda passou um bom tempo no Paraná antes de se mudar para a Bahia. Foi nesse momento em que ela começou a dar passos pequenos, mas promissores no jornalismo.

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Em 1997, ela entrou no Jornal A TARDE, onde continua levando a comunicação do setor, com precisão e confiabilidade até hoje.

“Vim para cá quando tudo ainda era mato. Tudo era Cerrado. Na verdade não era tudo, mas muito porque tinham poucas fazendas e fui acompanhando tudo isso daqui”, disse a jornalista.

Antes mesmo do início da Bahia Farm Show, Mirian Hermes já acompanhava a evolução do agronegócio na região, que hoje é considerada o epicentro do setor na Bahia.

Para ela, a homenagem surge em um momento de reconhecimento pelos mais de 20 anos cobrindo o setor no oeste baiano. Ela deseja que outros profissionais também sejam lembrados com o decorrer das edições.

“Fiquei muito orgulhosa de ser a primeira, e olha que eu não gosto de ser centro de atenções. Para mim, é um desafio pessoal. Gosto de ficar no meu cantinho, observando e contando para os outros que eu estou vendo. Mas eu achei legal. Os meus filhos adoraram e vibraram mais do que eu”, brincou a profissional.

“Eu espero que continuem homenageando outras pessoas que também se dedicam a essa cobertura”, continuou ela.

Um momento para os admiradores

Quem passa pela Bahia Farm Show consegue ver estampado o nome da jornalista na sala de imprensa na 20ª edição do BFS.

Dentro do espaço, a foto da admirada Mirian Hermes está estampada na parede junto às inúmeras reportagens que a jornalista escreveu sobre o agro da Bahia.

No intervalo de tempo em que escreve e “dá um giro” pela feira, outros jornalistas aproveitam para pedir uma foto à homenageada. Questionada sobre o que sente ao saber que o seu trabalho inspira outras pessoas, ela sorriu e já faz planos para os próximos anos.

“Não sei como falar, mas todo mundo já me conhecia pelo meu trabalho e já me tinham como uma referência. E tem ainda gente que ainda me considera”, continuou ela.

Para o presidente da Associação de Produtores e Irrigantes do Estado da Bahia (Aiba), Moisés Schmidt, a homenagem à jornalista é uma forma de reconhecer o papel dos profissionais da imprensa que são considerados o “quarto pé” da Bahia Farm Show.

“Sem vocês não somos nada lá fora. Vocês comunicam e falam. A gente sabe fazer isso aqui tão bem feito, porém, a gente não consegue chegar lá fora se não for com a ajuda de vocês. Então muito obrigado a cada um de vocês que estão aqui, que acreditam nessa feira que estão aqui. Então nada melhor do que fazer essa homenagem agora à nossa amiga Mirian Hermes”, disse ele.

Jornalismo x Agro: uma missão desafiadora

Quando começou, Mirian ainda não era formada em Jornalismo. Não existia o curso quando era adolescente. Mas o que não lhe faltava era o dom da escrita.

Ela começou como cuidadora de idoso, em Curitiba, até que recebeu uma proposta de escrever alguns textos para um jornal. Ao aceitar e mostrar o seu talento para a escrita, a jornalista iniciou então a sua admirada carreira.

“Quando eu vim pra cá [Oeste da Bahia], eu já trabalhava com isso, mas não tinha feito o curso. Eu só comecei em 2005, quando abriu o curso em Barreiras. As pessoas diziam que se eu não fizesse o curso, os jovens iam fazer e depois iam ser os meus chefes. Falei que eu não queria isso” , brincou ela.

Hoje, Mirian olha para trás e resume sua trajetória na cobertura do setor como desafiadora, mas ainda se vê nos próximos anos ativa no setor.

“É um trabalho contínuo. Porque é uma mudança a todo o momento. Sempre com novas áreas, produtividade. É muita coisa. Um ano chove demais, outro ano chove de menos. Em um ano o preço está bem lá embaixo, não está nem pagando custo. Muita novidade, e tem sido desafiador também, a medida que vai mudando a gente tem que ir acompanhando. Eu acho que tem muito trabalho para a gente e espero continuar muito tempo acompanhando”, explica ela.