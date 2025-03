Nova safra do agro projeta impacto positivo na Bahia Farm Show 2025

Bahia - Foto: Divulgação

A Bahia, um dos maiores polos produtores de grãos do Brasil, se destaca mais uma vez nas projeções agrícolas. Um novo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado na quinta-feira, 13, estima uma safra agrícola de 12,22 milhões de toneladas, um avanço de 7,3% em comparação com a safra anterior.

O cenário favorável da safra 2024/25 promete ter um impacto positivo para um dos maiores eventos do setor agrícola nacional, a Bahia Farm Show, que vai ser realizada entre os dias 9 e 14 de junho, em Luís Eduardo Magalhães (BA).

Diante de mais este levantamento, o presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) e da Bahia Farm Show, Moisés Schmidt, reforça que a combinação do clima favorável, incorporação de tecnologia sustentável e gestão eficiente das lavouras tem permitido que a Bahia se mantenha em posição de destaque no cenário nacional.

“Sem dúvidas, a Bahia Farm Show é um evento que tem papel fundamental no sucesso dos produtores baianos, pois tem estimulado a cada edição, a adoção de novas tecnologias no campo, fomentando também a disseminação de conhecimento técnico científico na tomada de decisão do agricultor em todas as etapas, do plantio à comercialização do grão”, afirma.

De acordo comvo IBGE, a área plantada dos grãos para 2025 na Bahia está estimada em 3,67 milhões de hectares, perspectiva de 3,2% de crescimento em relação à safra de 2024. A previsão é que o rendimento médio da lavoura de grãos do estado seja de 4% a mais do que na safra anterior. Carro chefe da produção baiana, estima-se que seja colhido um total de 8,33 milhões de toneladas de soja, 10,6% mais do que no ciclo anterior. Segundo maior produtor de algodão do Brasil, a Bahia deve produzir um total de 1,78 milhão de toneladas, 0,7% a mais que na safra passada. Já as duas safras anuais de milho devem atingir 2,36 milhões de toneladas, 1,7% a mais do que em 2024.

Caso os resultados do levantamento se revertam na colheita dos grãos, ao longo desta safra, a expectativa é que a Bahia Farm Show 2025 seja um momento de comemorar os resultados da safra buscando também a renovação para a safra seguinte. “A Bahia Farm Show é o momento do encontro e do diálogo, em que o produtor pode parar para conversar com os revendedores de máquinas sobre as inovações, com os pesquisadores dos centros de pesquisa sobre o lançamento de novas cultivares e prestigiar os debates para a troca de experiência. Esperamos levar o que há de melhor e moderno atualmente para que os agricultores possam conhecer”, explica Schmidt.

A apenas três meses do início, a Bahia Farm Show 2025 já conta com 95% do espaço destinado às empresas expositoras comercializado. Com o tema “Agro Inteligente, Futuro Sustentável”, a 19ª edição da feira pretende, mais uma vez, ser a grande vitrine de novas tecnologias e soluções para o setor agrícola.

| Foto: Divulgação

A Bahia Farm Show 2025 é uma realização da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), com o apoio da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), Fundação de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento do Oeste Baiano (Fundação Bahia) e Associação dos Revendedores e Representantes de Máquinas, Equipamentos e Implementos Agrícolas do Oeste da Bahia (Assomiba).

SERVIÇO:

Bahia Farm Show 2025

Data: 9 a 14 de junho

Local: Complexo Bahia Farm Show – BA 020/242, km 535, Luís Eduardo Magalhães – Bahia

Mais informações: www.bahiafarmshow.com.br