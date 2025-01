"100% do território", diz Comandante dos Bombeiros sobre expansão

Negociações para expansão já estão sendo realizadas - Foto: Anderson Ramos | Ag. A TARDE

O coronel Adson Marchesini, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, afirmou ao portal A TARDE, na manhã desta terça-feira, 7, que em 2025, o CBM pretende ampliar suas ações em todo o estado.



“O corpo bombeiro é uma instituição recente, tornada independente, e nós ainda não ocupamos todo o estado da Bahia. Então o trabalho é exatamente esse. Nós sabemos que para ocupar um local no município a gente precisa de efetivos, de equipamentos, de viaturas. As viaturas de bombeiros são caras, então é um trabalho de responsabilidade”.

O coronel destacou os avanços que foram feitos ao longo do ano passado. “Em 2024 já colocamos em alguns municípios e esse trabalho é um trabalho contínuo. Conseguimos formar agora 26 bombeiros, estamos com 740 bombeiros em sala de aula e estamos entrando agora mais de 540 bombeiros".

De acordo com o coronel, as negociações para expansão já estão sendo realizadas. “Então o trabalho que está sendo feito já tem negociações com alguns municípios e a gente tem buscado priorizar o maior número de habitantes para poder, nossa cobertura, chegar ao nosso objetivo, que será 100% do território baiano”, completou o comandante.