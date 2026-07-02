5ª edição do Arraiá de LEM investe em infraestrutura, saúde e segurança

O Arraiá de LEM chega a mais uma noite de programação intensa nesta sexta-feira, 2, feriado da Independência da Bahia, com expectativa de arena cheia para os shows de Calcinha Preta, João Gomes e Léo Foguete. O evento, que chega à sua 5ª edição, é apontado como o maior São João do Oeste da Bahia.

Estrutura reforçada para o público

A estrutura montada para o Arraiá ocupa uma área de cerca de 60 mil metros quadrados e foi planejada com foco em organização e segurança. No espaço, funcionam 64 barraqueiros responsáveis pela venda de bebidas e 13 restaurantes instalados em módulos de contêineres, todos com aprovação do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, o evento conta ainda com 10 food trucks e 60 ambulantes de bebidas, ampliando as opções de atendimento ao público que circula pela arena.

“Nosso funcionamento foi pensado no bom atendimento à população e na garantia da qualidade da bebida e dos alimentos que serão consumidos na área do evento. Temos responsabilidade com cada pessoa que está presente no Arraiá de LEM”, disse o secretário de desenvolvimento econômico, Nei Vilares.

Saúde de prontidão

A prefeitura de Luís Eduardo Magalhães também está atenta às necessidades voltadas para a saúde dos presentes na festa. A secretaria municipal disponibilizou para a população duas unidades de atendimentos e uma equipe 60 profissionais de prontidão para os quatro dias de festa.

“Além das estruturas de pronto-atendimento, nós ainda dispomos de três ambulâncias para os atendimentos de maior gravidade. A estrutura disponibilizada está pronta para qualquer tipo de atendimento durante o evento”, disse o secretário de saúde, Pedro Henrique Ribeiro.

Saúde de prontidão

O Arraiá de Lem conta também com um efetivo integrado de 410 profissionais de segurança pública e privado, atuando diretamente no interior do circuito do evento. No entorno da festa, o esquema de segurança é reforçado por oito viaturas da Guarda Municipal, quatro viaturas da Polícia Militar e mais duas viaturas da SUTRANS.

E pela primeira vez no Arraiá de LEM, foi montada a Plataforma de Observação Eletrônica (POE), que conta com 25 câmeras integradas e em atuação simultânea, e atuará como reforço para as forças de segurança durante o evento.

“A primeira noite do evento transcorreu de forma tranquila, sem registros de ocorrências de grande relevância, demonstrando a eficiência do planejamento e da atuação integrada das forças de segurança”, disse o secretário municipal de segurança, João Paulo Alves.

Programação Arraiá de LEM - 02 de julho