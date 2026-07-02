Caminhão que carregava 11 carros da BYD pega fogo na Bahia

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Um caminhão-cegonha que transportava 11 carros elétricos zero quilômetro da montadora chinesa BYD pegou fogo no início da tarde desta quinta-feira, 2, na BR-101, em Alagoinhas, município localizado a cerca de 48 quilômetros de Feira de Santana.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incêndio ocorreu por volta das 12h50, no km 95 da rodovia.

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De acordo com o motorista, as chamas começaram em um dos veículos que estava na plataforma inferior da carreta e se espalharam rapidamente para os demais automóveis transportados.

Incêndio interditou parcialmente a rodovia

Por causa da ocorrência, a BR-101 teve uma das faixas parcialmente interditada, e o tráfego passou a operar no sistema de siga e pare.

A circulação de veículos foi totalmente normalizada por volta das 14h, após a atuação das equipes de emergência.

Bombeiros controlaram as chamas

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA) informou que o combate ao incêndio durou aproximadamente uma hora e meia.

Apesar da intensidade das chamas, ninguém ficou ferido.

Caminhão-cegonha que pegou fogo - Foto: Divulgação | PRF

Segundo a corporação, ainda não foi possível identificar o que provocou o incêndio. As causas serão determinadas após a realização da perícia técnica.

Prejuízo ainda é desconhecido

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o valor da carga transportada nem a estimativa dos prejuízos provocados pelo incêndio. A situação segue sendo investigada