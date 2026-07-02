Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

BAHIA

Caminhão que carregava 11 carros da BYD pega fogo na Bahia

Incêndio ocorreu em trecho de Alagoinhas, no interior da Bahia

Gustavo Zambianco
Por
| Atualizada em
Caminhão-cegonha que pegou fogo
Caminhão-cegonha que pegou fogo - Foto: Divulgação | CBM-BA

Um caminhão-cegonha que transportava 11 carros elétricos zero quilômetro da montadora chinesa BYD pegou fogo no início da tarde desta quinta-feira, 2, na BR-101, em Alagoinhas, município localizado a cerca de 48 quilômetros de Feira de Santana.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incêndio ocorreu por volta das 12h50, no km 95 da rodovia.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o motorista, as chamas começaram em um dos veículos que estava na plataforma inferior da carreta e se espalharam rapidamente para os demais automóveis transportados.

Incêndio interditou parcialmente a rodovia

Por causa da ocorrência, a BR-101 teve uma das faixas parcialmente interditada, e o tráfego passou a operar no sistema de siga e pare.

A circulação de veículos foi totalmente normalizada por volta das 14h, após a atuação das equipes de emergência.

Leia Também:

POLÍCIA

Foragido por tentativa de homicídio na Bahia é preso pela polícia de SP
Foragido por tentativa de homicídio na Bahia é preso pela polícia de SP imagem

BAHIA

Alagoinhas celebra 173 anos com pacote de obras de R$ 36 milhões
Alagoinhas celebra 173 anos com pacote de obras de R$ 36 milhões imagem

POLÍCIA

Suspeito de executar rifeiro em emboscada em Salvador é preso em operação
Suspeito de executar rifeiro em emboscada em Salvador é preso em operação imagem

Bombeiros controlaram as chamas

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA) informou que o combate ao incêndio durou aproximadamente uma hora e meia.

Apesar da intensidade das chamas, ninguém ficou ferido.

Caminhão-cegonha que pegou fogo
Caminhão-cegonha que pegou fogo - Foto: Divulgação | PRF

Segundo a corporação, ainda não foi possível identificar o que provocou o incêndio. As causas serão determinadas após a realização da perícia técnica.

Prejuízo ainda é desconhecido

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o valor da carga transportada nem a estimativa dos prejuízos provocados pelo incêndio. A situação segue sendo investigada

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

caminhão-cegonha Incêndio

Relacionadas

Mais lidas