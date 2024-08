Acabou a paz? Cidade baiana registra primeiro assassinato de 2024

- Foto: Feijão Almeida/GOVBA

A cidade de Carinhanha, localizada no sudoeste da Bahia e que possui cerca de 29 mil habitantes, registrou na madrugada do último sábado, 20, o primeiro homicídio ocorrido no município em 2024. Um homem de 49 anos foi morto a golpes de faca, durante briga em um bar.

De acordo com a delegada titular da cidade, Adriana Silva Santos, uma outra morte violenta já havia sido registrada este ano, no entanto foi um caso de criminoso que reagiu a uma abordagem policial e acabou sendo morto.



No caso do último sábado, a vítima foi identificada como Aparecido Ferreira da Silva. O bar onde ocorreu o crime fica no povoado do Núcleo, zona rural de Carinhanha. O caso está sendo investigado pela delegacia da cidade.



Em nota, a Polícia Civil informou que guias periciais e de remoção foram expedidas. Além disso, destacou que “já existe o indicativo de autoria, e diligências estão sendo realizadas para localizar o suspeito, bem como, esclarecer a motivação do crime”.