Alguns dos presos pela SSP lideravam tráfico na Bahia de outros estados

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

A delegada geral da Polícia Civil da Bahia, Heloísa Brito, afirmou nesta quarta-feira, 17, durante entrevista coletiva para apresentar os dados do primeiro semestre acerca da criminalidade no estado, que alguns dos 55 líderes de organizações criminosas presos ao longo deste ano comandavam de outros estados o tráfico de drogas em cidades baianas.

Veja mais notícias sobre a coletiva da Segurança Pública

- BA tem redução de 13% no número das mortes violentas no 1º semestre

- 55 líderes de facções foram localizados no 1º semestre, aponta SSP

- Marcelo Werner garante que ações policiais seguem no Curuzu

“Nós tivemos a prisão de lideranças que estavam em outros estados. Então, prisão de dois líderes - um que comandava o tráfico de drogas em Feira de Santana, de São Paulo, além de uma outra liderança que foi presa em Vila Velha”, falou a delegada.

Apresentação de dados da SSP-BA aconteceu nesta quarta-feira | Foto: William Falcão | Ag. A TARDE

Ela destacou ainda que outro líder de organização preso, que comandava o tráfico na Chapada Diamantina, é suspeito de ter financiado uma explosão de agência bancária em Cafarnaum.



“Nós estamos aprofundando as investigações”, destacou Heloísa Brito.



A delegada geral destacou a importância das parcerias, para a obtenção dos resultados deste primeiro semestre.



“A parceria com as outras Polícias Civis, com as outras forças de segurança, conseguem trazer esses números. No momento em que tiramos de circulação essas lideranças, com certeza nós conseguimos desfragmentar essas organizações criminosas”, acrescentou.



A Secretaria de Segurança Pública da Bahia, através do secretário Marcelo Werner, apresentou, nesta quarta-feira, os dados do primeiro semestre sobre a criminalidade na Bahia. Os índices criminais foram apresentados no Centro de Operações e Inteligência (COI), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.



De acordo com o levantamento, 55 líderes de organizações criminosas foram encontrados pelas equipes policiais. Deste total, 13 eram integrantes do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública.



"Treze dessas 55 lideranças estavam no Baralho do Crime. Inclusive, estaremos lançando mais seis novas cartas e teremos também a renovação das cartas do Baralho do Crime. A população também vai poder ajudar de forma reservada, sendo garantido o anonimato, para que a gente possa alcançar essas outras lideranças", disse o secretário Marcelo Werner.