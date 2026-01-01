Ação integrada garante ano novo mais tranquilo no litoral de Camaçari

Camaçari encerrou o Réveillon com um saldo positivo na prestação dos serviços públicos - Foto: Divulgação

Com 42 quilômetros de orla e diversas localidades litorâneas tradicionalmente muito procuradas durante o período de final de ano, Camaçari encerrou o Réveillon com um saldo positivo na prestação dos serviços públicos.

Regiões que historicamente enfrentavam colapsos durante a alta estação — como falta de água, quedas frequentes de energia e sobrecarga de serviços essenciais — registraram, neste ano, um cenário de normalidade e estabilidade.

O resultado é fruto de um planejamento prévio e de uma atuação integrada coordenada pela Prefeitura de Camaçari, envolvendo todas as secretarias municipais e a articulação direta com órgãos e instituições externas. Participam da ação conjunta a Coelba, a Embasa, a Agerba, além das forças de segurança, como a Polícia Militar e a Polícia Civil.

O trabalho antecipado permitiu mapear pontos críticos, reforçar equipes, ampliar a capacidade de resposta e manter o monitoramento contínuo durante todo o período de maior fluxo de veranistas e turistas. Como consequência, foram registrados apenas episódios pontuais, sem impacto significativo para moradores e visitantes.

A atuação integrada reafirma o compromisso da gestão municipal com o planejamento, a prevenção e a oferta de serviços públicos eficientes, especialmente em períodos de grande demanda, garantindo mais segurança, conforto e qualidade de vida para quem escolheu o litoral de Camaçari para celebrar a chegada do novo ano.