LITORAL NORTE

Adolescente atropela e deixa homens feridos ao dirigir escondido na BA

Caso aconteceu na tarde desta quinta-feira, 1º

João Grassi

Por João Grassi

01/01/2026 - 16:55 h
Guarajuba, distrito de Camaçari
Guarajuba, distrito de Camaçari

Sem o conhecimento dos pais, um adolescente dirigiu um veículo da marca BMW e acabou atropelando dois pintores um condomínio de luxo no distrito de Guarajuba, no Litoral Norte, no município de Camaçari. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira, 1º, e as vítimas sofreram ferimentos graves.

Os pintores foram socorridos para um hospital na cidade, sendo que um deles tem suspeita de traumatismo craniano. Informações iniciais indicam que o adolescente estaria com outras quatro pessoas no carro, que foi danificado no para-choque e pneus.

Curiosamente, o pai do adolescente descobriu o acidente enquanto assistia televisão. Ao ver o noticiário ao vivo da RecordTV, ele notou que se tratava do veículo da família, foi até o local e admitiu que seu filho pegou o carro da mãe sem avisá-los.

Suspeita de embriaguez

De acordo com testemunhas, os adolescentes presentavam sinais de embriaguez e ainda teriam tentado fugir do local do atropelamento. O teste de alcoolemia, no entanto, ainda deve ser realizado para confirmação oficial da polícia.

