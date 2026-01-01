Menu
CUIDADO!

Bahia recebe alerta de tempestade forte neste feriado

Ventos fortes e chuva de granizo podem acompanhar a tempestade

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

01/01/2026 - 15:04 h
A tempestade ta mbém deve atingir outras regiões do país
A tempestade ta mbém deve atingir outras regiões do país

Moradores do Extremo Oeste da Bahia devem ficar em alerta nesta quinta-feira, 1º. Segundo informações divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a região pode receber uma tempestade neste feriado, entre as 00h00 e as 23h59m.

Municípios baianos como Barreiras, Luís Eduardo Magalhães e Catolândia podem sofrer com chuva volumosa, de 30 e 60 mm por hora ou de 50 a 100 mm ao longo do dia. Além de rajadas de vento fortes, que podem chegar a 60 e 100 km/h, e granizo, que aumentam a incidência de danos em áreas urbanas e rurais.

Além da Bahia, estados como Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins e Distrito Federal também devem ficar em alerta para a tempestade.

Vale lembrar que o aviso do INMET serve como índice de prevenção para graves danos causados pela chuva, pois deixa a Defesa Civil e outros órgãos em alerta para possíveis ocorrências nas regiões citadas, evitando mortes e acidentes.

