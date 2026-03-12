Menu
BAHIA
MUDANÇA NO PERCURSO

Acesso de BR é interditado e causa impacto na Bahia; confira mudança de rota

A interdição da rodovia deve seguir até o fim de semana

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

12/03/2026 - 12:32 h | Atualizada em 12/03/2026 - 14:19

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Registro do trecho interditado
Registro do trecho interditado -

Motoristas que costumam pegar estrada no município de São Sebastião do Passé, na Bahia, devem ficar atentos nesta semana. O acesso da BR-324 para a BR-110, na altura do km 574, está totalmente interditado.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o bloqueio foi realizado na noite desta quarta-feira,11, e deve seguir até o fim de semana, finalizando no próximo domingo, 15.

O órgão ainda explicou que a ação foi realizada para possibilitar a execução de serviços de manutenção do pavimento asfáltico nas alças de acesso do entroncamento, visando garantir a segurança viária.

Rota alternativa

Os condutores que trafegam pela BR-324 devem seguir uma rota alternativa, acessando o retorno localizado na saída do km 565, com acesso aos municípios de Santo Amaro e São Francisco do Conde.

A sinalização implantada no trecho também deve ser respeitada, para evitar acidentes e garantir a integridade dos motoristas e profissionais responsáveis pelas obras.

