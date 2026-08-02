Acidente com batida na Bahia deixa dois mortos e um ferido grave

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Um grave acidente registrado na manhã deste domingo, 2, terminou com duas pessoas mortas e outra gravemente ferida na BR-135, em Barreiras, no oeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada por volta das 6h30, no km 174 da rodovia. O acidente envolveu uma carreta e duas motocicletas em uma colisão frontal. As vítimas fatais foram identificadas como Josemar da Cruz Reinaldo, de 27 anos, e Washington Luiz, de 20. Ambos estavam nas motocicletas.

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Uma terceira pessoa, que também ocupava um dos veículos de duas rodas, sobreviveu ao impacto e foi socorrida em estado grave. Até o momento, a identidade dela não foi divulgada.

Com a força da batida, o trânsito ficou comprometido por um longo período na BR-135, provocando congestionamento até a conclusão do atendimento da ocorrência e a retirada dos veículos envolvidos.

Batida aconteceu entre carreta e motocicletas - Foto: Blog Conecta Barreiras

Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras, onde passarão por exames de necropsia.

A dinâmica do acidente será apurada pelas autoridades competentes. A ocorrência foi atendida por equipes da Delegacia da PRF em Barreiras e da Unidade Operacional da corporação na região.