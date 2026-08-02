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MUDANÇA

Mercados de cidade baiana não abrirão mais aos domingos

Decisão já está válida a partir deste domingo, 2

Edvaldo Sales
Por
Decisão já está válida a partir deste domingo, 2
Decisão já está válida a partir deste domingo, 2 - Foto: Freepik

Em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), diversos supermercados, mercadinhos e padarias anunciaram que deixarão de funcionar aos domingos.

A decisão, que já está válida a partir deste domingo, 2, foi comunicada por meio de notas divulgadas aos clientes e deve atingir boa parte do comércio alimentício do município.

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A mudança foi confirmada por estabelecimentos como:

  • Supermercado Fort
  • Supermercado Menor Preço
  • Serve Bem
  • Mercadinho do Nego
  • Padaria de Marcos
  • Padaria de Preto

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Esses locais passarão a atender apenas de segunda a sábado, mantendo horários de funcionamento semelhantes aos atuais durante os demais dias da semana. Segundo os estabelecimentos, a mudança faz parte de uma reorganização interna.

No Supermercado Fort, a alteração ocorre em razão de uma “reestruturação em seus horários de atendimento” e que o objetivo é “reorganizar nossas operações internas para garantir um atendimento ainda melhor e mais eficiente”.

O Supermercado Menor Preço comunicou que passará por “alguns ajustes em seus dias de funcionamento” e reforçou que continuará com “toda a programação de promoções e ofertas, sempre buscando oferecer economia, qualidade e o melhor atendimento para você e sua família”.

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Tags

Bahia São Francisco do Conde

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