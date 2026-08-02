Colisão entre van e caminhão deixa 10 pessoas feridas na Bahia

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Um acidente de trânsito entre uma van e um caminhão deixou ao menos 10 pessoas feridas, na BR 101, em Teodoro Sampaio, na noite de sábado, 1º.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal da Bahia, os veículos colidiram lateralmente, no sentido crescente da via. Ao menos 10 passageiros tiveram ferimentos leves e graves com o impacto.

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Todos foram socorridos e encaminhados para o hospital da região. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos vítimas.

Ainda segundo a nota, equipes da PRF permaneceram no local para atender a ocorrência e realizar os primeiros levantamentos. As causas do acidente ainda serão investigadas.