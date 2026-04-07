Acidente em Itambé: família relata choque após mortes e amputações de vítimas

Rodoviária de Itambé, onde ocorreu o acidente nesta segunda-feira - Foto: Reprodução | Redes sociais

A cidade de Itambé, no sudoeste da Bahia, amanheceu em choque após um grave acidente envolvendo um ônibus que fazia a linha Vitória da Conquista–Itabuna, nesta segunda-feira, 6. O acidente aconteceu por volta das 7h e deixou duas mulheres mortas e dois homens gravemente feridos. Em entrevista ao portal A TARDE, a prima de três das vítimas, Anizia Silva, afirmou que todos estão em choque após o ocorrido.

“Estamos anestesiados. A gente ainda está em choque. É uma situação muito difícil, muito difícil mesmo", desabafou.

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As vítimas fatais são Daniele Jheniffer Ramos Santana, de 20 anos, e Janete Silva Oliveira, de 51. Danyele Jeniffer morava em Itapetinga, no sudoeste da Bahia, onde cursava faculdade, e havia viajado a Itambé para passar o feriado da Páscoa com a família no distrito de Nova Brasília. Ela estava acompanhada dos tios, Danilson Ramos Santana, de 42 anos, e Danildo Ramos Santana, de 39 anos, que ficaram gravemente feridos no acidente.

Danyele Jeniffer Ramos Santana, de 20 anos, e Janete Silva Oliveira, de 51 anos | Foto: Danyele Jeniffer Ramos Santana, de 20 anos, e Janete Silva Oliveira, de 51 anos - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Irmãos feridos tiveram pernas amputadas

Segundo Anizia, os dois homens feridos, os irmãos Danildo Ramos Santana, de 39 anos, e Danilson Ramos Santana, de 42, tiveram as duas pernas amputadas após o atropelamento e seguem internados na UTI do Hospital Geral de Vitória da Conquista.

"Eles eram muito ativos, os dois trabalhavam. São jovens ainda, porém com sonhos interrompidos. Vão ter que começar de novo, se acostumar e aprender a lidar com essa situação”, relatou.

Anizia conta que o quadro de saúde dos dois ainda inspira cuidados, especialmente o de Danilson. “O estado dele é mais delicado. Ele é diabético, teve fratura na região da bacia e perdeu muito sangue”, explicou a prima.

Circunstâncias do acidente

De acordo com relatos da família, as vítimas estavam na rodoviária de Itambé aguardando um ônibus com destino a Itapetinga quando foram atingidas. Ainda não há confirmação oficial sobre as causas do acidente. Segundo a prima, familiares tiveram acesso apenas a informações preliminares.

“A gente só sabe de boatos. Quando chegamos no local o motorista já tinha fugido. Disseram que o ônibus estava em perfeito estado. Não sabemos o que aconteceu ainda”, questionou.

A reportagem entrou em contato com a Rota Transportes, responsável pelo veículo, que enviou nota de posicionamento. Confira a íntegra:

A Rota Transportes informa que, conforme apurações sobre o acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira, no ponto de apoio de Itambé (BA), ficou evidenciado que o veículo envolvido não apresentou qualquer falha mecânica ou de freio.



Registra-se que o veículo envolvido no acidente é novo, ano/modelo: 2025/Volvo Paradiso R, com todas as vistorias em dia, com todos os certificados válidos, que atestam a regularidade para a operação de transporte de passageiros.

A empresa reforça que o veículo já foi devidamente periciado pelas autoridades competentes, não havendo, até o momento, indícios de problemas nos sistemas mecânicos ou de freios do veículo, conforme as informações preliminares já levantadas, que indiquem qualquer falha técnica.

De acordo com o levantamento realizado, por meio da análise dos vídeos de monitoramento e de oitiva das testemunhas, o ônibus já se encontrava parado no ponto de apoio quando o motorista retornou ao veículo para reposicioná-lo mais próximo à plataforma de embarque. Nesse momento, houve um acionamento indevido do acelerador, circunstância que está sendo considerada na apuração como determinante para a ocorrência do acidente.

A Rota Transportes confirma, com profundo pesar, o falecimento da Sra. Danyelle Jhenifer Ramos Santana e da Sra. Janete Silva.

Também informa que seguem sob cuidados médicos, com acompanhamento da empresa: o Sr. Danilson Ramos Santana, o Sr. Danildo Ramos Santana e a Sra. Vitória Régia Brandão Matias.”.

Desde o ocorrido, a empresa mantém suas equipes mobilizadas, prestando assistência integral às vítimas e seus familiares, além de colaborar com as autoridades responsáveis pela investigação.

A Rota Transportes reafirma seu compromisso com a segurança, a transparência e a responsabilidade na prestação de seus serviços.

Motorista teria fugido

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente. Entre as linhas de apuração, está a possibilidade de um desentendimento envolvendo o motorista do ônibus pouco antes da tragédia, além de informações de que ele teria fugido do local logo após o ocorrido.

De acordo com a Delegacia Territorial de Itambé, o acidente vitimou Janete Silva Oliveira, de 51 anos, e Danyele Jeniffer Ramos Santana, de 20, além de deixar duas pessoas feridas, após o ônibus invadir o terminal e atropelar as vítimas.

Motorista disse à polícia que passou mal

O motorista do ônibus envolvido no acidente se apresentou à delegacia na noite de segunda-feira, 6. Segundo a corporação, o condutor afirmou que passou mal no momento do ocorrido e acabou confundindo os pedais do freio e do acelerador.

Ele também relatou que deixou o local por temer ser linchado. A informação foi confirmada pela polícia ao g1 na manhã desta terça-feira, 7.

Sepultamento das vítimas

O sepultamento de Daniele Jheniffer Ramos Santana está previsto para acontecer às 11h, em Nova Brasília, distrito de Ribeirão. Já o enterro de Janete deve ocorrer em Itapetinga, cidade onde ela morava atualmente.