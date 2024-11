Acidente entre carreta, carro e caminhão mata duas pessoas na Bahia

A colisão ocorreu em um trecho da BR-116 - Foto: Marcos Frahm

Dois homens morreram após um grave acidente envolvendo uma carreta, um caminhão e um carro nesta quinta-feira, 14. A colisão ocorreu em um trecho da BR-116, em Milagres, no Vale do Jiquiriçá, na Bahia. Outras três pessoas ficaram feridas.

De acordo com informações preliminares divulgadas pela Polícia Civil, a carreta colidiu com o carro, que foi arrastado e prensado contra a traseira do caminhão. As cargas dos veículos foram saqueadas, conforme registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), mas não foram divulgados detalhes sobre o conteúdo das mercadorias.

As duas vítimas fatais foram identificadas como Everton Rodrigues de Carvalho, de 42 anos, e Arigean Oliveira Macedo, de 36 anos. Conforme informações do g1 Bahia, os três feridos, cujos nomes não foram divulgados, foram socorridos e levados para o Hospital Municipal de Milagres. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

O caso está sendo apurado pela Delegacia Territorial de Milagres, onde o acidente foi registrado. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia no local e remover os corpos.