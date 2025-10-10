Menu
BAHIA
BAHIA

Acidente entre carro e caminhão dos Correios deixa um morto na Bahia

Rodovia ficou totalmente interditada por cerca de 40 minutos para atendimento e retirada dos veículos

Redação

Por Redação

10/10/2025 - 18:40 h | Atualizada em 10/10/2025 - 19:59
PRF segue no local para registro da ocorrência e apuração das causas do acidente
PRF segue no local para registro da ocorrência e apuração das causas do acidente

Um grave acidente foi registrado na tarde desta sexta-feira, 10, na BR-101, em Alagoinhas, no km 105. Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão dos Correios colidiu frontalmente com um veículo de passeio por volta das 16h.

Até o momento, cinco pessoas estavam envolvidas no acidente. Uma vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local, enquanto três ficaram feridas. Equipes do Corpo de Bombeiros e da PRF realizaram a liberação da vítima que morreu e prestaram atendimento às demais.

Rodovia precisou ser totalmente interditada entre 16h40 e 17h20
Rodovia precisou ser totalmente interditada entre 16h40 e 17h20

Leia Também:

Adeus, Ford! Avenida em Camaçari muda de nome após BYD
Segurança de líder do CV na Bahia é preso durante megaoperação no Rio
Quatro pessoas morrem e três ficam feridas em acidente na Bahia

A rodovia precisou ser totalmente interditada entre 16h40 e 17h20 para a retirada dos veículos e o atendimento das vítimas, provocando lentidão no tráfego local. Não há informações, até o momento, sobre o estado de saúde dos feridos.

A PRF segue no local para registro da ocorrência e apuração das causas do acidente. Motoristas que trafegam pela região devem redobrar a atenção.

Uma vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local
Uma vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local

Tags:

acidente Alagoinhas Bahia br-101 correios prf

