Acidente entre carro e caminhão dos Correios deixa um morto na Bahia
Rodovia ficou totalmente interditada por cerca de 40 minutos para atendimento e retirada dos veículos
Um grave acidente foi registrado na tarde desta sexta-feira, 10, na BR-101, em Alagoinhas, no km 105. Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão dos Correios colidiu frontalmente com um veículo de passeio por volta das 16h.
Até o momento, cinco pessoas estavam envolvidas no acidente. Uma vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local, enquanto três ficaram feridas. Equipes do Corpo de Bombeiros e da PRF realizaram a liberação da vítima que morreu e prestaram atendimento às demais.
A rodovia precisou ser totalmente interditada entre 16h40 e 17h20 para a retirada dos veículos e o atendimento das vítimas, provocando lentidão no tráfego local. Não há informações, até o momento, sobre o estado de saúde dos feridos.
A PRF segue no local para registro da ocorrência e apuração das causas do acidente. Motoristas que trafegam pela região devem redobrar a atenção.
