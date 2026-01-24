Acidente entre ônibus e caminhão deixa dois mortos e 22 feridos na Bahia

Acidente deixou dois mortos e 22 feridos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um grave acidente envolvendo um ônibus e um caminhão deixou duas pessoas mortas e outras 22 feridas no fim da tarde de sexta-feira (23), em um trecho da BR-142, no sudoeste da Bahia. A colisão aconteceu entre os municípios de Barra da Estiva e Ituaçu.

Segundo informações da TV Sudoeste, afiliada da TV Bahia na região, o ônibus tombou após a batida, enquanto o caminhão caiu em uma ribanceira. As duas vítimas fatais, que não tiveram os nomes divulgados, morreram ainda no local. Os corpos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O ônibus transportava 46 passageiros no momento do acidente. Algumas das vítimas ficaram presas às ferragens e precisaram ser resgatadas por equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA). Os feridos foram socorridos e levados para unidades de saúde da região.

Em nota oficial, a Prefeitura de Barra da Estiva lamentou o ocorrido e informou que está prestando assistência às vítimas e aos familiares por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

“Neste momento, a gestão municipal informa que está oferecendo todo o suporte necessário às vítimas e seus familiares”, diz trecho da nota.

As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão investigadas pela Polícia Civil.