Acidente entre ônibus e caminhão deixa dois mortos e 22 feridos na Bahia
Fatalidade envolveu um ônibus e um caminhão
Um grave acidente envolvendo um ônibus e um caminhão deixou duas pessoas mortas e outras 22 feridas no fim da tarde de sexta-feira (23), em um trecho da BR-142, no sudoeste da Bahia. A colisão aconteceu entre os municípios de Barra da Estiva e Ituaçu.
Segundo informações da TV Sudoeste, afiliada da TV Bahia na região, o ônibus tombou após a batida, enquanto o caminhão caiu em uma ribanceira. As duas vítimas fatais, que não tiveram os nomes divulgados, morreram ainda no local. Os corpos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT).
O ônibus transportava 46 passageiros no momento do acidente. Algumas das vítimas ficaram presas às ferragens e precisaram ser resgatadas por equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA). Os feridos foram socorridos e levados para unidades de saúde da região.
Em nota oficial, a Prefeitura de Barra da Estiva lamentou o ocorrido e informou que está prestando assistência às vítimas e aos familiares por meio da Secretaria Municipal de Saúde.
“Neste momento, a gestão municipal informa que está oferecendo todo o suporte necessário às vítimas e seus familiares”, diz trecho da nota.
As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão investigadas pela Polícia Civil.
