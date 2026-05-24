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Acidente mata oito pessoas carbonizadas na divisa entre Bahia e MG

Colisão frontal envolveu um ônibus e um caminhão no km 236 da BR-251

Gustavo Nascimento
Por
Acidente entre ônibus e carreta deixou ao menos oito mortos
Acidente entre ônibus e carreta deixou ao menos oito mortos - Foto: Divulgação | Corpo de Bombeiros

Oito pessoas morreram carbonizadas e outras 10 ficaram feridas em um acidente entre um ônibus e uma carreta na manhã deste domingo, 24, de acordo com o Corpo de Bombeiros. O acidente ocorreu no km 236 da BR-251, na divisa de Minas Gerais com a Bahia.

Todos os feridos do acidente eram passageiros do ônibus, que saiu de São Bernardo do Campo, no ABC, em São Paulo, com destino a Aracaju, em Sergipe. O caminhão, que carregava peças de automóveis, partiu de Fortaleza, no Ceará, e tinha como destino a cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo.

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Os dois veículos bateram de frente, de forma que as vítimas fatais ficaram presas às ferragens. Após o acidente os dois veículos pegaram fogo. Entre os mortos, os bombeiros estimam que estão duas crianças e um bebê de colo, avaliação feita a partir do tamanho dos crânios, já que os corpos não estavam íntegros.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro aos sobreviventes, que foram encaminhadas para unidades de saúde da região.

Ainda não se sabe as causas do acidente. O trânsito no local ficou bloqueado até por volta das 13h para trabalho da perícia e o congestionamento chegou a cerca de 20 km, segundo o Corpo de Bombeiros.

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