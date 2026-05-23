Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

PERIGO

Caminhonete com material explosivo é apreendida na Bahia

Policiais apreenderam cerca de meia tonelada da carga proibida

Franciely Gomes
Por
A carga foi interceptada pela PM
A carga foi interceptada pela PM - Foto: Divulgação | Polícia Militar

Uma caminhonete foi apreendida pela Polícia Militar neste sábado, 23. Interceptado na cidade de Seabra, na região da Chapada Diamantina, o veículo contava com uma carga de meia tonelada de nitrato de amônio, matéria-prima de fertilizantes agrícolas que também é utilizada para fazer explosivos potentes.

De acordo com informações da PM, o automóvel saiu da cidade de Novo Horizonte com destino ao município de Seabra. Os oficiais chegaram a pedir a apresentação de Guia de Tráfego emitida pelo Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército (SFPC) e nota fiscal dos produtos transportados, o que não foi feito pelo motorista.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

POLÍCIA

Após quatro roubos consecutivos, homem é preso na Bahia
Após quatro roubos consecutivos, homem é preso na Bahia imagem

POLÍCIA

Suspeito de agredir ex-companheira com garrafa de vidro é preso na Bahia
Suspeito de agredir ex-companheira com garrafa de vidro é preso na Bahia imagem

POLÍCIA

Homem tenta apartar briga e acaba morto após receber facada na Bahia
Homem tenta apartar briga e acaba morto após receber facada na Bahia imagem

Além do nitrato, o condutor do veículo também transportava 26 caixas com 2.600 detonadores pirotécnicos nº 8 (espoletas), 730 cartuchos de emulsão explosiva em gel e dois aparelhos celulares. Ele foi encaminhado em seguida para a delegacia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Bahia chapada diamantina Polícia

Relacionadas

Mais lidas