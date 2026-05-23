PERIGO
Caminhonete com material explosivo é apreendida na Bahia
Policiais apreenderam cerca de meia tonelada da carga proibida
Uma caminhonete foi apreendida pela Polícia Militar neste sábado, 23. Interceptado na cidade de Seabra, na região da Chapada Diamantina, o veículo contava com uma carga de meia tonelada de nitrato de amônio, matéria-prima de fertilizantes agrícolas que também é utilizada para fazer explosivos potentes.
De acordo com informações da PM, o automóvel saiu da cidade de Novo Horizonte com destino ao município de Seabra. Os oficiais chegaram a pedir a apresentação de Guia de Tráfego emitida pelo Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército (SFPC) e nota fiscal dos produtos transportados, o que não foi feito pelo motorista.
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Além do nitrato, o condutor do veículo também transportava 26 caixas com 2.600 detonadores pirotécnicos nº 8 (espoletas), 730 cartuchos de emulsão explosiva em gel e dois aparelhos celulares. Ele foi encaminhado em seguida para a delegacia.