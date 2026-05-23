Caminhonete com material explosivo é apreendida na Bahia

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Uma caminhonete foi apreendida pela Polícia Militar neste sábado, 23. Interceptado na cidade de Seabra, na região da Chapada Diamantina, o veículo contava com uma carga de meia tonelada de nitrato de amônio, matéria-prima de fertilizantes agrícolas que também é utilizada para fazer explosivos potentes.

De acordo com informações da PM, o automóvel saiu da cidade de Novo Horizonte com destino ao município de Seabra. Os oficiais chegaram a pedir a apresentação de Guia de Tráfego emitida pelo Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército (SFPC) e nota fiscal dos produtos transportados, o que não foi feito pelo motorista.

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Além do nitrato, o condutor do veículo também transportava 26 caixas com 2.600 detonadores pirotécnicos nº 8 (espoletas), 730 cartuchos de emulsão explosiva em gel e dois aparelhos celulares. Ele foi encaminhado em seguida para a delegacia.