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Suspeito de agredir ex-companheira com garrafa de vidro é preso na Bahia

Vítima havia feito boletins de ocorrência contra agressor

Redação
Por Redação
Suspeito foi preso e está à disposição da Justiça
Suspeito foi preso e está à disposição da Justiça - Foto: Polícia Civil

Um homem de 35 anos foi preso, nesta sexta-feira, 22, após agredir a ex-companheira com uma garrafa de vidro, na zona rural do município de Santa Bárbara. A informação é da Polícia Civil.

De acordo com a polícia, o crime aconteceu em abril, quando o suspeito invadiu a casa um familiar da vítima para cometer a agressão, que além da garrafa, envolveu socos e chutes contra a ex-companheira.

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A mulher também já havia registrado boletins de ocorrência contra o agressor, conseguindo uma medida protetiva contra ele. O suspeito foi encontrado após diligências da polícia.

Desdobramentos

O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia, após o cumprimento do mandado de prisão preventiva, ficando à disposição da Justiça para esclarecimentos. O caso será investigado pela Delegacia Territorial de Santa Bárbara.

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