Corpo é encontrado com marcas de tiro e queimaduras em Salvador

Siga o A TARDE no Google

O corpo de um homem foi encontrado com marcas de tiros e parcialmente carbonizado na madrugada deste sábado, 23, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou que equipes foram acionadas e constataram o encontro do corpo no solo, com sinais visíveis de queimaduras. A área foi imediatamente isolada pelos policiais, e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para realizar a perícia e a remoção da vítima.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Sinais de execução

Conforme informações da Polícia Civil (PC), a vítima, que até o momento não foi identificada, estava com as mãos amarradas, o que reforça as suspeitas de execução.

As guias periciais e de remoção já foram expedidas para os exames de necropsia e identificação datiloscópica no Instituto Médico Legal (IML).

Investigação

As investigações estão sob a responsabilidade da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) com o objetivo de esclarecer a autoria e a motivação do crime. O caso segue sob a diretriz do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).