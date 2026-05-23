Homem investigado por esturpo é preso apóis denúncia de três mulheres

Um homem de 43 anos, investigado por crimes de estupro e tentativa de estupro, foi preso na tarde de sexta-feira, 22, na zona rural do município de Cafarnaum, no centro-norte da Bahia. Segundo a Polícia Civil, pelo menos três mulheres relataram ter sido vítimas de violência sexual praticada pelo suspeito.

As investigações tiveram início a partir de uma denúncia recebida pela Polícia Civil da Bahia, informando que uma mulher havia sido estuprada no dia 28 de março de 2025.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Após esse primeiro relato, outras vítimas procuraram a Delegacia Territorial de Cafarnaum e apontaram o mesmo homem como o autor dos crimes. Diante da gravidade dos relatos e dos indícios colhidos, a polícia solicitou à Justiça os mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva.

Suspeito fugiu em primeira ação policial

Ainda em 2025, equipes policiais chegaram a cumprir o mandado de busca e apreensão relacionado ao caso, mas o investigado conseguiu fugir antes da chegada dos agentes.

Ele permaneceu foragido até ser localizado por equipes do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti/Chapada), em um imóvel situado no povoado de Barbosa, na mesma região onde os crimes eram cometidos.

Custódia

Com o cumprimento do mandado de prisão preventiva, o suspeito foi conduzido para a unidade policial, passou por exames de corpo de delito e permanece custodiado, à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil segue com as apurações para identificar se houve outras vítimas na região.