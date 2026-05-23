POLÍCIA
Após quatro roubos consecutivos, homem é preso na Bahia
Suspeito por assaltos em Santo Antônio de Jesus estava internado
Um homem de 28 anos, investigado pelo cometimento de quatro roubos em sequência, foi preso na última sexta-feira, 22, em uma unidade hospitalar no município de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano.
De acordo com a Polícia Civil da Bahia (PC-BA), todos os crimes foram praticados no dia 8 de fevereiro deste ano.
Sete celulares e dinheiro foram roubados
Segundo as investigações conduzidas pela 1ª Delegacia Territorial (DT/Santo Antônio de Jesus), o suspeito roubou sete aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro de seis vítimas diferentes.
Os assaltos ocorreram em pontos movimentados do Centro da cidade e também no bairro do Andaiá.
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Prisão após alta médica
O homem foi localizado por equipes da 1ª DT e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti) enquanto estava internado para receber tratamento de saúde. Os policiais monitoraram o suspeito e, assim que ele recebeu alta médica, efetuaram a abordagem e o conduziram à delegacia.
Com o cumprimento do mandado de prisão preventiva, o investigado foi submetido aos exames de praxe e permanece custodiado em uma unidade prisional, à disposição do Poder Judiciário.