Após quatro roubos consecutivos, homem é preso na Bahia

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Um homem de 28 anos, investigado pelo cometimento de quatro roubos em sequência, foi preso na última sexta-feira, 22, em uma unidade hospitalar no município de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia (PC-BA), todos os crimes foram praticados no dia 8 de fevereiro deste ano.

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Sete celulares e dinheiro foram roubados

Segundo as investigações conduzidas pela 1ª Delegacia Territorial (DT/Santo Antônio de Jesus), o suspeito roubou sete aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro de seis vítimas diferentes.

Os assaltos ocorreram em pontos movimentados do Centro da cidade e também no bairro do Andaiá.

Prisão após alta médica

O homem foi localizado por equipes da 1ª DT e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti) enquanto estava internado para receber tratamento de saúde. Os policiais monitoraram o suspeito e, assim que ele recebeu alta médica, efetuaram a abordagem e o conduziram à delegacia.

Com o cumprimento do mandado de prisão preventiva, o investigado foi submetido aos exames de praxe e permanece custodiado em uma unidade prisional, à disposição do Poder Judiciário.