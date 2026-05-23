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Após quatro roubos consecutivos, homem é preso na Bahia

Suspeito por assaltos em Santo Antônio de Jesus estava internado

Gustavo Zambianco
Por
Polícia Civil
Polícia Civil - Foto: Divulgação/Ascom PCBA

Um homem de 28 anos, investigado pelo cometimento de quatro roubos em sequência, foi preso na última sexta-feira, 22, em uma unidade hospitalar no município de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia (PC-BA), todos os crimes foram praticados no dia 8 de fevereiro deste ano.

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Sete celulares e dinheiro foram roubados

Segundo as investigações conduzidas pela 1ª Delegacia Territorial (DT/Santo Antônio de Jesus), o suspeito roubou sete aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro de seis vítimas diferentes.

Os assaltos ocorreram em pontos movimentados do Centro da cidade e também no bairro do Andaiá.

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Prisão após alta médica

O homem foi localizado por equipes da 1ª DT e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti) enquanto estava internado para receber tratamento de saúde. Os policiais monitoraram o suspeito e, assim que ele recebeu alta médica, efetuaram a abordagem e o conduziram à delegacia.

Com o cumprimento do mandado de prisão preventiva, o investigado foi submetido aos exames de praxe e permanece custodiado em uma unidade prisional, à disposição do Poder Judiciário.

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Bahia Polícia prisão

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