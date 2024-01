Acidente na BR-324 com vítimas de Jacobina é o mais fatal desde 2011 | A TARDE

O ocorrido na noite do último domingo, 7, na BR-324, no trecho do Km 381, entre os municípios de Nova Fátima e Gavião, entrou para a história da Bahia como um dos acidentes mais graves já ocorridos nas rodovias baianas. 25 pessoas morreram numa colisão entre um micro-ônibus de turismo e um caminhão carregado com mangas. As vítimas eram naturais da cidade de Jacobina, no Centro Norte da Chapada Diamantina, e voltavam de uma excursão turística de Guarajuba, no litoral baiano.

Veja a lista de passageiros que estava em micro-ônibus de Jacobina

O acidente chocou a Bahia e os baianos. A cidade de Jacobina decretou luto oficial de três dias. O comércio local fechou as portas em consternação pelos jacobinenses que perderam as vidas no ocorrido.

Por meio de nota, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) informou que o ônibus estava regular e o motorista também estava com o cadastro em dia. O acidente registrou 25 pessoas mortas, sendo 22 que estavam dentro do micro-ônibus e três no caminhão.

A colisão deste domingo já é a mais fatal desde 2011. O Portal A TARDE levantou outros acidentes graves ocorridos nas rodovias baianas nos últimos anos. Em 2011, um acidente, também com ônibus de turismo, desta vez na BR-116, deixou 36 mortos no interior da Bahia, sendo 8 da mesma família.



O fato ocorreu no município de Brejões. O veículo transportava trabalhadores rurais e colidiu com uma carreta e um caminhão baú, nas imediações do km 583 da BR-116. Na ocasião, outras 11 pessoas ficaram feridas. As vítimas seguiam de Mato Grosso do Sul para Pernambuco, para atuar no corte de cana de açúcar.



Vinte e três anos antes, em 1988, outro acidente grave chocou a Bahia vitimando 67 pessoas, em Cachoeira, no Recôncavo. À época, o ocorrido foi considerado o segundo pior da história do Brasil. As vítimas eram romeiros que viajavam em um caminhão de Coração de Maria com destino a São Félix, quando capotou em Cachoeira.