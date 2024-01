Em luto na cidade, comércio de Jacobina fecha as portas | A TARDE

O comércio da cidade de Jacobina está fechado como forma de luto pela morte de 25 pessoas que vieram a óbito após um grave acidente envolvendo um ônibus de turismo e um caminhão, no km 381 da BR-324, em trecho da cidade de São José do Jacuípe, a cerca de 300 km de Salvador.

Em imagens publicadas pela Rádio Jacobina, é possível ver cartazes de luto espalhados pelas fachadas das lojas e as grades fechadas em um gesto de solidariedade às vítimas do acidente, que aconteceu na noite do último domingo, 7.

Mais cedo, a prefeitura de Jacobina lamentou todas as perdas e decretou luto oficial de três no município e prepara um velório coletivo. Entre a lista de vítimas que estava em micro-ônibus estão homens, mulheres, gestante, crianças e adolescentes.

O ACIDENTE

O acidente aconteceu por volta das 23h30, no km 381 da BR-324, em trecho da cidade de São José do Jacuípe, a cerca de 300 km de Salvador.

Os passageiros do ônibus moravam em Jacobina e viajaram na noite do sábado, 6, para a praia de Guarajuba, distrito turístico de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, e retornaram para o município na noite de domingo, 7.

As 25 vítimas que morreram são: 23 pessoas que estavam no ônibus de passeio e três no caminhão. 24 delas morreram no local do acidente e uma após ser levado para um hospital da região.