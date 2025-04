Acidente na Chapada: três vítimas são crianças e uma adolescente

Da esquerda para direita: Samuel e Israel. Do lado direito acima, Sophia Boaventura e na parte de baixo, Heloísa - Foto: Redes sociais

Uma dor incurável. Esse é o sentimento dos familiares das 11 vítimas que morreram em um acidente na BR-242, em trecho da cidade de Boa Vista do Tupim, na região da Chapada Diamantina. Dos 11 mortos, nove eram da mesma família, incluindo três crianças e uma adolescente.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Karine Boaventura, prima e sobrinha das vítimas, falou sobre o ocorrido. "Não tenho como mensurar o tamanho da minha dor e da minha família, com essa perda tão grande. Uma dor sufocante parece que não vou aguentar", desabafou, emocionada.

Karine ainda não sabe o que motivou o acidente, mas confirmou à reportagem que nove eram da mesma família e duas vítimas eram namorados dos familiares.

"Todos eles moravam em Ruy Barbosa e foram passar o final de semana no sítio do meu tio, que fica na Chapada Diamantina. O acidente aconteceu por volta das 17h de ontem [domingo] quando eles estavam retornando para a Ruy Barbosa. Nove eram da mesma família, eram meus tios e primos. Os outros dois eram namorados das primas", explicou.

Entre as vítimas, estavam três crianças e uma adolescente. Confira quem são:

Samuel Oliveira Dias – 10 anos

Israel Oliveira Dias – 8 anos

Sophia Boaventura Dias – 10 anos

Heloísa Boaventura Dias – 12 anos

Da esquerda para direita: Samuel e Israel. Do lado direito acima, Sophia Boaventura e na parte de baixo, Heloísa | Foto: Redes sociais

Outras vítimas

Enoy Silva Boaventura – 32 anos

Ana Lúcia da Rocha Oliveira – 44 anos

Vítor Nunes Alcantara – 18 anos

Flávio Silva Boaventura – 45 anos

Franciele Baoventura Prudêncio – 29 anos

Luciene Silva Boaventura – 43 anos

O acidente

Todas as vítimas moravam em Ruy Barbosa. Dez pessoas morreram no local do acidente e a adolescente Heloísa, de 12 anos, chegou a ser socorrida em estado grave e levada para um hospital da região, onde não resistiu aos ferimentos.

Os motoristas da carreta e da van tiveram ferimentos leves, receberam atendimentos médicos e foram liberados. Dois passageiros seguem internados em unidades de saúde de Itaberaba e Ruy Barbosa. Não há detalhes sobre os estados de saúde deles.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o laudo pericial ainda não foi concluído, e, por isso, não é possível determinar as circunstâncias do acidente. O laudo pode levar até cinco dias para ser finalizado.

Os corpos das vítimas serão velados na noite desta segunda-feira, 31, em uma cerimônia coletiva, no ginásio de esportes do município. O sepultamento está previsto para ocorrer nesta terça-feira, 1°.

Por causa do acidente, a Prefeitura de Ruy Barbosa decretou três dias de luto na cidade. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), lamentou o acidente nas redes sociais.

"Recebi com profunda tristeza a notícia do trágico acidente na BR-242, na Chapada Diamantina. Moradores de Ruy Barbosa perderam suas vidas de forma abrupta, deixando um rastro de dor que atinge toda a cidade. Estou em oração pelas famílias e amigos das vítimas. Determinei que o Governo do Estado preste todo o apoio necessário neste momento tão difícil. Que a solidariedade e o cuidado sigam guiando nossos passos", escreveu.

Ainda não há informações sobre o que causou o acidente.