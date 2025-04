PRF apreende 15 quilos de cocaína durante fiscalização na Bahia

Material foi apreendido na BR-116, em Jequié - Foto: Divulgação PRF

Policiais rodoviários federais (PRF) apreenderam, na tarde desta terça-feira, 31, 15 Kg de cocaína e 22 munições para pistola calibre .40 e revólveres calibres 38 e 44. O material estava escondido dentro de um compartimento de um Fiat Palio e foi localizado durante uma operação de fiscalização, no Km 677 da BR-116, em Jequié, no sudoeste do estado.

O veículo foi interceptado, quando o condutor tentava desviar da barreira de fiscalização. Os agentes do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da PRF perceberam, quando o motorista entrou em um posto de gasolina para evitar a abordagem.

Em conversa com os policiais, o homem revelou que não sabia a origem da droga. No entanto, segundo informaões da assessoria de comunicação da PRF, entrou em contradição ao falar sobre o motivo da viagem. Ele foi encaminhado a um unidade policial de Jequié, onde foi instaurado um inquérito para apurar o crime. O material foi encaminhado para perícia.