Bahia deve expandir atuação da Sicoob para suprir déficit em município

Presidente da Sicoob, Vandevaldo Carneiro, secretário Angelo Almeida, e prefeito de Teodoro Sampaio, João Paulo - Foto: Divulgação

A Bahia caminha para a promoção de uma maior integração entre os municípios baianos e as instituições financeiras. A discussão foi iniciada nesta segunda-feira, 31, entre o secretário de Desenvolvimento Econômico (SDE), Angelo Almeida,e o presidente da Sicoob Bahia, Vandevaldo Carneiro.

Na ocasião, os gestores discutiram ações para suprir as lacunas no sistema bancário, assim como ações futuras para os municípios.

“Existem municípios que padecem de instituições que atuam na movimentação econômica local e o Sicoob objetiva preencher essas lacunas. Conforme orientação do governador Jerônimo Rodrigues, vamos promover a inclusão financeira, proporcionando mais acessibilidade e serviços financeiros de qualidade para Micro, pequenas e Médias empresas, criando um ambiente mais dinâmico e acessível para as atividades econômicas”.

Já o presidente da Sicoob Bahia, Vandevaldo Carneiro, diz que enxerga no estado um grande potencial de “investimento”, e elenca os principais pontos de atuação da instituição financeira.

“O Nordeste é a bola da vez e a Bahia é a porta de entrada para estes investimentos. O Sicoob tem desenvolvido um forte trabalho, sobretudo nos municípios que possuem ausência de instituições financeiras, na cobertura de novas oportunidades de instalação. Somos uma instituição cooperativista com todos os produtos e serviços de um banco. Oferecemos tudo, sem exceção. Uma grande vantagem do Sicoob é a criação de linhas de crédito específicas para grupos de atuação, além de oferecer educação financeira para termos assertividade no retorno”, afirmou.

O prefeito de Teodoro Sampaio, João Paulo (Avante), também esteve presente na reunião. O município será o próximo a receber uma agência da Sicoob.