"Ações em presídios levam tranquilidade às ruas", diz comandante da PM

comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, coronel Paulo Coutinho - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

O Comandante Geral da Polícia Militar da Bahia, Coronel Paulo Coutinho, concedeu entrevista nesta quinta-feira, 21, durante a coletiva de Balanço das Ações Policiais e de Bombeiros, realizada no Centro de Operações e Inteligência (COI), no CAB. Na ocasião, ele abordou as estratégias de segurança pública voltadas para os complexos penais do estado. Segundo o comandante, o monitoramento e a fiscalização intensa dentro dos presídios têm sido essenciais para a redução da criminalidade nas ruas.

"O corte da comunicação dos estabelecimentos prisionais nos facilita, sobretudo, no controle da criminalidade nas ruas. E eu costumo dizer, uso uma frase: a segurança pública começa dentro do presídio, a partir do momento em que é feita uma fiscalização intensa, onde informações dos internos não chegam ao ambiente extramuros. Isso tem sido feito com muito compromisso e responsabilidade pelo sistema de segurança pública da Bahia, aliado não só à Secretaria de Segurança Pública, mas também à Secretaria de Administração Prisional, por meio de um profícuo trabalho conduzido pelo secretário José Carlos, que tem realizado revistas constantes nos estabelecimentos prisionais do Estado. A Polícia Militar tem apoiado a Polícia Penal nesse desiderato maior, que é levar tranquilidade às ruas", afirmou Coutinho.

Ele ressaltou também a eficácia de ações como a operação Angerona, realizada recentemente em Feira de Santana, que resultou na diminuição significativa de crimes violentos letais intencionais. "Já temos levantamentos estatísticos que mostram que, toda vez que acionamos esse tipo de procedimento, como foi recentemente na operação Angerona, em Feira de Santana, a redução dos Crimes Violentos Letais Intencionais é drástica. E é isso que objetivamos: sempre tranquilizar a população e levar essa tranquilidade às ruas".

Outro ponto destacado pelo comandante foi a atuação da Polícia Militar em ocorrências críticas, como situações de tomada de reféns, a exem. Ele explicou que esses episódios geralmente ocorrem após a presença policial, sendo uma tentativa dos criminosos de preservar suas vidas. "Isso demonstra que estamos presentes. A Polícia Militar está presente de maneira intensiva e ostensiva. Por isso, em situações de tomada de refém, essa ocorrência geralmente surge após uma ação policial. Quando existe a presença da Polícia, o criminoso toma alguém como refém para garantir a própria vida. Foi isso que aconteceu no Planeta dos Macacos. Felizmente, a ocorrência foi finalizada com êxito, com a liberação da vítima, a apreensão do armamento e o criminoso conduzido à delegacia para ser autuado em flagrante".

O Coronel Paulo Coutinho reforçou o compromisso das forças de segurança em garantir a ordem e a tranquilidade para a população baiana, mostrando resultados concretos das ações integradas entre a Polícia Militar e outros órgãos do sistema de justiça.