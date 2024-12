Bahia registra redução de 10,5% em mortes violentas

Ao todo, 15.799 pessoas foram presas - Foto: Bruno Dias | Portal Massa!

O estado da Bahia registrou uma redução de 10,5% nas mortes violentas entre os meses de janeiro e novembro de 2024. A capital baiana, a Região Metropolitana de Salvador (RMS) e o interior do estado apresentaram reduções de 13,3%, -19,2% e -8%%, respectivamente. Os dados foram apresentados nesta quinta-feira, 21, durante coletiva de Balanço das Ações Policiais e de Bombeiros, no Centro de Operações e Inteligência (COI), no CAB.

Em números absolutos, a Polícia Civil registrou em Salvador 762 casos em 2024 contra 879 em 2023. Na RMS aconteceram 408 mortes este ano, contra 505 ocorrências no ano passado. Por fim, nas cidades do interior ocorreram 2.479 casos entre janeiro e novembro deste ano, contra 2.694 registros em 2023.

O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, destacou que 77 fuzis foram retirados das ruas. "Ultrapassamos o número de 55 fuzis apreendidos em todo o ano de 2023 e seguiremos firmes com investigações através das Polícias Civil e Federal, além da ampliação das abordagens e repressão qualificada . A redução das mortes violentas tem relação direta com a retirada dessas armas", enfatizou Werner.

Ao todo, 15.799 pessoas foram presas, com uma média de 51 prisões por dia. Com o uso da tecnologia de reconhecimento facial, 817 pessoas foram presas somente no ano de 2004. Ainda segundo os números, 5.380 armas foram apreendidas.

"Ações de inteligência permitiram a localização de 22 integrantes do Baralho do Crime da SSP. As Forças Estaduais e Federais continuarão fechando o cerco contra o crime organizado", acrescentou Werner.