Adolescente de 16 anos morre em acidente de moto na Bahia

Adolescente de 16 anos morre em acidente de moto - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um adolescente de 16 anos morreu em um acidente de moto no qual outras duas pessoas ficaram feridas. Tragédia ocorreu em Ipirá, na Bahia, no sábado, 28.

Leia mais:

>> Marinha resgata mais um corpo e mortes chegam a 10 após queda de ponte

>> Agentes culturais acionam Justiça contra prefeitura de Ilhéus; entenda

>> Biden se diz ‘entristecido’ por acidente na Coreia e oferece ajuda

Segundo a Polícia Civil (PC), o acidente aconteceu na BA-052, conhecida como Estrada do Feijão. Mathias Santos Araújo, como foi identificado a vítima, foi levado por populares para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu.

O corpo do jovem foi levado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Itaberaba, onde foi feito uma necropsia. O velório e sepultamento aconteceram na tarde deste domingo, 29, na zona rural de Ipirá.

Os outros dois feridos deram entrada na unidade de saúde com fraturas nos braços e pernas. As circunstâncias do acidente e a identidade das outras vítimas não foram reveladas.