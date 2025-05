Adolescente é morto um dia após ser apreendido e liberado pela polícia

Ação foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um adolescente, de 16 anos, suspeito de furtar motocicletas, na companhia de outro adolescente, em uma concessionária de Capim Grosso, no norte do estado, foi morto em uma praça do centro da cidade, na terça-feira, 22. Ele foi executado a tiros por dois homens, ainda não identificados, um dia após ser apreendido pela polícia e liberado.

O outro adolescente, que também foi apreendido, foi liberado e está com a família. Segundo o G1, a polícia informou que o ato infracional cometido pelos jovens não é sujeito a internação em centros de detenção, já que não representa riscos à sociedade, e por isso foram liberados.

Ação registrada pelas câmeras

O furto aconteceu na madrugada da segunda-feira, 21. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança instaladas no estabelecimento, que estava em funcionamento há uma semana. Nas imagens, os adolescentes quebram a vidraça da loja com pedras, acessam o local e, em seguida, fogem empurrando duas motocicletas. Para não serem identificados, eles estavam com os rostos cobertos.

Os veículos foram recuperados na tarde da segunda-feira, por investigadores da Delegacia Territorial (DT) de Capim Grosso. Na ocasião, os adolescentes foram autuados em flagrante por ato infracional análogo ao crime de furto.