Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

BAHIA

Adolescente morre eletrocutado no interior da Bahia

Caso aconteceu neste final de semana, em zona rural

Cássio Moreira
Por
Vítima era adolescente de 16 anos
Vítima era adolescente de 16 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um adolescente de 16 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica, na zona rural de Cansanção, no interior da Bahia, neste sábado, 6. A vítima foi identificada como Adnailton da Silva Santos.

Segundo informações do portal Acorda Cidade, o caso ocorreu entre Cansanção e Quijingue. Ele estaria em um moinho no momento em que sofreu a descarga, sendo socorrido para o Hospital Senhora Santana.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

BAHIA

Idosa de 77 anos morre após sofrer choque elétrico dentro de casa na Bahia
Idosa de 77 anos morre após sofrer choque elétrico dentro de casa na Bahia imagem

OPORTUNIDADE

Senai abre mais de 150 vagas em cursos técnicos na Bahia
Senai abre mais de 150 vagas em cursos técnicos na Bahia imagem

AÇÃO POLICIAL

Suspeito de integrar grupo de roubo a condomínios é preso na Bahia
Suspeito de integrar grupo de roubo a condomínios é preso na Bahia imagem

Apesar do socorro inicial, Adnailton acabou não resistindo ao impacto da descarga elétrica, morrendo logo em seguida.

Garimpo

De acordo com a Polícia Militar, ocorrência foi informada, inicialmente, como um acidente ocorrido em um garimpo na região. A versão, entretanto, ainda não foi confirmada.

A morte do adolescente será investigada pela Polícia Civil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Bahia Morte

Relacionadas

Mais lidas