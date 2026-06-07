Adolescente morre eletrocutado no interior da Bahia

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Um adolescente de 16 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica, na zona rural de Cansanção, no interior da Bahia, neste sábado, 6. A vítima foi identificada como Adnailton da Silva Santos.

Segundo informações do portal Acorda Cidade, o caso ocorreu entre Cansanção e Quijingue. Ele estaria em um moinho no momento em que sofreu a descarga, sendo socorrido para o Hospital Senhora Santana.

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Apesar do socorro inicial, Adnailton acabou não resistindo ao impacto da descarga elétrica, morrendo logo em seguida.

Garimpo

De acordo com a Polícia Militar, ocorrência foi informada, inicialmente, como um acidente ocorrido em um garimpo na região. A versão, entretanto, ainda não foi confirmada.

A morte do adolescente será investigada pela Polícia Civil.