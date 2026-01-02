Adolescente morre em acidente entre moto e picape em rodovia baiana

- Foto: Ilustrativa/Divulgação/PRF

Um adolescente de 13 anos morreu, nesta quinta-feira, 1º, após um acidente envolvendo uma moto e uma picape. A batida aconteceu por volta das 17h30, no KM 346 da BR-420, no trecho de Jaguaquara, no sudoeste da Bahia.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve um sinistro de trânsito do tipo colisão frontal, no qual um automóvel chocou-se com uma motocicleta, provocando o óbito do motociclista menor de idade.

Os ocupantes do carro foram hospitalizados. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Equipes da PRF e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) atuaram no local. As causas dos acidentes estão sendo aputadas

Bahia teve outro grave acidente envolvendo adolescente conduzindo veículo no 1º dia do ano

Sem o conhecimento dos pais, um adolescente dirigiu um veículo da marca BMW e acabou atropelando dois pintores um condomínio de luxo no distrito de Guarajuba,no Litoral Norte, no município de Camaçari. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira, 1º, e as vítimas sofreram ferimentos graves.

Os pintores foram socorridos para um hospital na cidade, sendo que um deles tem suspeita de traumatismo craniano. Informações iniciais indicam que o adolescente estaria com outras quatro pessoas no carro, que foi danificado no para-choque e pneus.

O pai do adolescente descobriu o acidente enquanto assistia televisão. De acordo com testemunhas, o motorista apresentava sinais de embriaguez e teria tentado fugir do local do atropelamento. No entanto, a informação não foi confirmada pela polícia.