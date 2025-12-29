Adolescente de 14 anos morre afogada em praia turística da Bahia

Menina estava com parentes, quando se afogou - Foto: Reprodução Vermelhinho Itabuna

Um passeio em família durante o período de festas acabou em tragédia na Praia do Acuípe, em Ilhéus, no sul da Bahia, neste domingo, 28. Uma adolescente, de 14 anos, morreu ao se afogar no mar, nas proximidades do Ecovillage Indaiá.

Segundo informações preliminares, a adolescente estava passando o final de ano na cidade com a família e entrou no mar acompanhada por parentes. Em determinado momento, foi surpreendida pela força das ondas e teve dificuldade para sair.

Pessoas que estavam na praia perceberam a situação, tentaram ajudar e acionaram o socorro. No momento do acidente, não havia salva-vidas no local, o que dificultou o resgate imediato. Equipes de atendimento chegaram depois, mas a menina já estava morta. As informações são do Vermelhinho Itabuna.