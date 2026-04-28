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SOLICITAÇÃO

Advogados pedem o envio de mais juízes para Comarca de Santo Estevão

Grupo reivindica ao CNJ a designação de magistrados para atender a população

Redação
Por Redação
| Atualizada em

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Fórum de Santo Estêvão.
Fórum de Santo Estêvão. - Foto: Divulgação / Amab

Um grupo de advogados de Santo Estêvão requereram ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em caráter de urgência, a designação de três juízes para atender a Unidade Judicial do município localizado na região do Vale do Paraguaçu.

O advogado Franklin Ribeiro da Silva, que lidera o movimento com o apoio de outros colegas.
O advogado Franklin Ribeiro da Silva, que lidera o movimento com o apoio de outros colegas. | Foto: Divulgação

O advogado explicou que a sobrecarga de trabalho está sendo prejudicada pela natural limitação dos dois magistrados que atuam na Comarca, que conta ainda em sua jurisdição com os vizinhos municípios de Ipecatá e Antônio Cardoso.

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Segundo o advogado Franklin Ribeiro da Silva, que lidera o movimento com o apoio de outros colegas, o pedido foi feito protocolado pessoalmente em Brasília, e o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, despachou o expediente fixando o prazo de 15 dias para que o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) se manifestasse sobre o pleito.

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Tags:

conselho nacional de justiça juízes santo estêvão Tribunal de Justiça da Bahia

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