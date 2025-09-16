Menu
HOME > BAHIA
NOVAS ROTAS

Air France mira expansão no Brasil e Bahia pode ganhar novos voos

Companhia aérea avalia ampliar operações para além de São Paulo e Rio de Janeiro

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

16/09/2025 - 11:35 h | Atualizada em 16/09/2025 - 12:18
Brasil já é um mercado importante com operações em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belém e Salvador
A companhia aérea francesa Air France está considerando ampliar suas operações no Brasil, com possíveis novos voos para mais cidades brasileiras. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, se reuniu com dirigentes da companhia aérea francesa em Paris para discutir a ampliação da conectividade aérea entre os dois países.

“Discutimos a necessidade de ampliar novas rotas de voos para o Brasil, e a Air France tem sido uma grande parceira do país. Houve crescimento importante nos últimos dois anos e esperamos que, a partir de 2026, possamos consolidar ainda mais novas rotas, em especial para o Rio de Janeiro, Brasília e o Nordeste. Agradecemos essa parceria, que contribui para o fortalecimento da aviação internacional e para a integração do Brasil com o mundo”, afirmou o ministro Silvio Costa Filho.

As possíveis novas rotas incluem Rio de Janeiro, com reforço de rotas existentes, Brasília, com novas ligações aéreas, e a região do Nordeste, com novas ligações com capitais como Ceará, Bahia e Recife.

O Brasil já é um mercado importante para a Air France, com operações em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belém e Salvador. O secretário corporativo adjunto da Air France, Sébastien Justum, destacou a relevância do Brasil para a companhia e afirmou que a empresa deseja continuar valorizando essa parceria.

Próximos passos

Uma equipe da Air France virá ao Brasil nos próximos meses para avançar nos diálogos e consolidar novas oportunidades de cooperação.

x