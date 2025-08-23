ALTA TEMPORADA
Bahia ganha mais de 800 voos da Azul no próximo verão
Voos vão acontecer em três municípios baianos
Por Azure Araujo
A Bahia receberá 880 voos extras da Azul Linhas Aéreas no verão. A empresa irá ofertar mais de 132,4 mil assentos, entre 13 de dezembro de 2025 e 1º de fevereiro de 2026.
Ao todo, vão acontecer 432 voos a mais para Salvador, 300 para Porto Seguro e 148 para Ilhéus, partindo de aeroportos de três regiões brasileiras: São Paulo, Minas Gerais e Goiás.
Voos na Bahia
Conforme a operadora de turismo da companhia, Azul Viagens, sua atuação no estado também será reforçada com 69 voos semanais durante a alta temporada.
As operações ligarão Salvador, Ilhéus, Porto Seguro e Una (Comandatuba) aos seguintes mercados estratégicos do país:
- Bauru (SP);
- Campinas (SP);
- Congonhas (SP);
- Presidente Prudente (SP);
- Ribeirão Preto (SP);
- São José do Rio Preto (SP);
- Confins (MG);
- Uberlândia (MG);
- Goiânia (GO);
- Cascavel (PR).
Parceria público-privada
O reforço na malha aérea é resultado da parceria entre a companhia, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur-BA), e o Salvador Bahia Airport (Rede Vinci). Ele equivale a um crescimento de 26% no número de operações e 28% no número de vagas para os passageiros, em relação aos voos regulares. Serão
“Com os nossos voos para Salvador, Ilhéus e Porto Seguro, que estão entre os destinos mais procurados por nossos clientes, na alta temporada, reforçamos a importância estratégica da Bahia no planejamento da companhia”, apontou Giulliana Mesquita, head da Azul Viagens.
“E a nossa resposta ao crescimento anual da demanda de lazer no destino é não só oferecer mais opções de acesso às belezas locais, como também uma experiência ainda mais completa de conforto, férias e diversão”, reforçou a responsável.
Já para o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar, “a ampliação de operações da Azul na Bahia é o reconhecimento da liderança do estado no mercado brasileiro do turismo, alcançado com investimentos estaduais em infraestrutura, inclusive aeroportuária, qualificação de empresários e profissionais, promoção dos destinos, além do trabalho constante de captação de voos regionais, nacionais e internacionais”.
