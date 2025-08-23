Menu
HOME > BAHIA
ALTA TEMPORADA

Bahia ganha mais de 800 voos da Azul no próximo verão

Voos vão acontecer em três municípios baianos

Azure Araujo

Por Azure Araujo

23/08/2025 - 16:26 h | Atualizada em 23/08/2025 - 17:50
Empresa realizará operações com mercados estratégicos brasileiros

A Bahia receberá 880 voos extras da Azul Linhas Aéreas no verão. A empresa irá ofertar mais de 132,4 mil assentos, entre 13 de dezembro de 2025 e 1º de fevereiro de 2026.

Ao todo, vão acontecer 432 voos a mais para Salvador, 300 para Porto Seguro e 148 para Ilhéus, partindo de aeroportos de três regiões brasileiras: São Paulo, Minas Gerais e Goiás.

Voos na Bahia

Conforme a operadora de turismo da companhia, Azul Viagens, sua atuação no estado também será reforçada com 69 voos semanais durante a alta temporada.

As operações ligarão Salvador, Ilhéus, Porto Seguro e Una (Comandatuba) aos seguintes mercados estratégicos do país:

  • Bauru (SP);
  • Campinas (SP);
  • Congonhas (SP);
  • Presidente Prudente (SP);
  • Ribeirão Preto (SP);
  • São José do Rio Preto (SP);
  • Confins (MG);
  • Uberlândia (MG);
  • Goiânia (GO);
  • Cascavel (PR).

Parceria público-privada

O reforço na malha aérea é resultado da parceria entre a companhia, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur-BA), e o Salvador Bahia Airport (Rede Vinci). Ele equivale a um crescimento de 26% no número de operações e 28% no número de vagas para os passageiros, em relação aos voos regulares. Serão

“Com os nossos voos para Salvador, Ilhéus e Porto Seguro, que estão entre os destinos mais procurados por nossos clientes, na alta temporada, reforçamos a importância estratégica da Bahia no planejamento da companhia”, apontou Giulliana Mesquita, head da Azul Viagens.

“E a nossa resposta ao crescimento anual da demanda de lazer no destino é não só oferecer mais opções de acesso às belezas locais, como também uma experiência ainda mais completa de conforto, férias e diversão”, reforçou a responsável.

Já para o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar, “a ampliação de operações da Azul na Bahia é o reconhecimento da liderança do estado no mercado brasileiro do turismo, alcançado com investimentos estaduais em infraestrutura, inclusive aeroportuária, qualificação de empresários e profissionais, promoção dos destinos, além do trabalho constante de captação de voos regionais, nacionais e internacionais”.

