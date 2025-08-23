Milagre? Igreja desaba e imagem de Jesus fica intacta

Capela passou por reparos e manutenção recentemente - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Igreja Nossa Senhora de Fátima, localizada no povoado de Tapera, a cerca de 5 km do município de Conceição do Coité, desabou na manhã deste sábado, 23, por volta das 10h.

Apenas uma parede, que tinha a imagem de Jesus Cristo pendurada, permaneceu em pé.

Alguns moradores relataram à Brigada Águia Resgate que o desabamento aconteceu de forma repentina. Ninguém ficou ferido.

Surpresas

O fato da imagem de Jesus Cristo no púlpito permanecer intacta gerou surpresa na população. No momento do ocorrido a igreja estava fechada e não havia fiéis no local, portanto não houve vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros do munícipio.

Desabamento

De acordo com o padre, Oldack Filho Cordeiro, responsável pela paróquia, a capela havia passado por reparos e manutenção recentemente e não apresentava irregularidades aparentes.

Após o desabamento, um engenheiro realizou uma análise no local, mas não identificou problemas estruturais claros. Ainda segundo a direção da igreja, a reconstrução da estrutura deve começar na próxima semana.

Equipe da Defesa Civil esteve no local | Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Prefeitura de Conceição do Coité informou que uma equipe da Defesa Civil está no local fazendo o isolamento, a retirada dos escombros e também derrubando áreas condenadas para evitar risco de novo desabamento.