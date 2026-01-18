Menu
CHUVAS INTENSAS

Alerta do Inmet: chuvas fortes e ventos intensos colocam Bahia em atenção

Alerta é válido até as 9h de segunda-feira, 19

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

18/01/2026 - 14:07 h | Atualizada em 18/01/2026 - 14:48
Chuvas intensas na região da Barra, em Salvador
Chuvas intensas na região da Barra, em Salvador -

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para o estado da Bahia na manhã deste domingo, 18, válido até as 9h de segunda-feira, 19. O aviso foi classificado como de perigo potencial.

O Instituto prevê um volume de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, que podem chegar a 50 mm por dia. Além disso, a previsão aponta para ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h.

No entanto, o Inmet destaca baixo risco de ocorrências decorrentes das chuvas e ventanias, como corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Ainda assim, o órgão destaca que a população evite se abrigar debaixo de árvores em caso de rajadas de vento, devido ao risco de queda e de descargas elétricas, além de não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período do alerta.

x