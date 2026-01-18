Sol ou chuva? Saiba como será o clima em Salvador nesta semana

Chuva atinge a capital baiana neste domingo, 18 - Foto: Shirley Stolze | Ag A TARDE

Salvador amanheceu com chuva neste domingo, 18, o que deve permanecer, segundo a informação divulgada pela Defesa Civil (CODESAL), que prevê 50% de chance de precipitação durante o dia.

Além disso, as temperaturas também devem diminuir na capital baiana, que terá uma mínima de 23 °C e uma máxima de 32 °C. No entanto, a sensação térmica deve ser ainda menor, já que a previsão de ventos fortes, que podem chegar a 30 km/h.

Mesmo com o céu nublado, os moradores de Salvador precisam tomar cuidado com a radiação solar, que estará no nível extremo de exposição.

Previsão para a semana

A chuva deve ser persistente também durante a semana, de acordo com o Climatempo, que aponta quase 80% de chance de precipitação na segunda-feira, 19.

Na terça-feira, 20, o sol deve aparecer entre nuvens e haverá pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas durante o dia. À noite, o tempo fica mais firme, apesar da presença de muitas nuvens.

A chuva ainda deve aparecer de forma passageira na quarta-feira, 21, mas à noite, o tempo tende a ficar firme e com temperaturas que variam entre 25 °C e 30 °C.

A quinta-feira, 22, deve ser o primeiro dia da semana sem chuvas, mas com muitas nuvens e períodos de céu nublado. A temperatura seguirá entre 25 °C e 30 °C.

Contudo, a sexta-feira, 23, terá novamente possibilidade de chuva passageira durante o dia, com o sol entre nuvens e. À noite, o tempo permanece firme, com muitas nuvens. A máxima segue em torno dos 30 °C.

No sábado, 24, Salvador deve ter mais um dia de céu predominantemente nublado, mas sem expectativa de chuva. A temperatura máxima cai levemente, chegando a 29 °C.