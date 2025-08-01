Menu
BAHIA
BAHIA

Alerta para falta de água na Bahia: saiba dicas para driblar desabastecimento

Embasa anunciou que todos os bairros de Salvador e RMS ficarão sem água na próxima terça

Por Daniel Genonadio

01/08/2025 - 11:23 h
Na próxima terça-feira, 5, a Embasa realizará, a partir das 3h da madrugada de terça-feira (5), uma grande operação para execução de manutenções e melhorias em sistemas de abastecimento que recebem água da barragem de Pedra do Cavalo. Todos os bairros de Salvador e outros municípios serão atingidos pela manutenção e ficarão sem fornecimento de água.

Para diminuir os impactos da interrupção, a Embasa orienta os moradores das áreas afetadas a adotarem medidas simples como o uso econômico e a reservação da água nos dias que antecedem a interrupção.

“É importante que a reservação da água seja feita com antecedência, já que na terça-feira bem cedo os sistemas já estarão sendo esvaziados. O ideal é antecipar usos domésticos que gastam um maior volume de água, como lavar roupas, por exemplo, e já começar a guardar a água em recipientes limpos e vedados também nos dias anteriores”, recomenda a diretora Joana Rolemberg, diretora de Operações da Embasa na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Foto: Humberto Siciliano | Divulgação | Embasa

Orientações para os moradores

Para reduzir os impactos da suspensão temporária, a Embasa orienta os moradores a se prepararem com antecedência, adotando medidas simples para reservar e economizar água.

Confira dicas

  • Nos dias anteriores à interrupção, armazene água de forma segura: use baldes, garrafões e outros recipientes limpos e tampados.
  • Aproveite o final de semana para antecipar tarefas domésticas, como lavar roupas, limpar o quintal, lavar o carro ou fazer aquela faxina mais pesada.
  • Planeje o uso da água armazenada, priorizando alimentação, higiene pessoal e limpeza essencial.
  • Economize: reduza o tempo de banho e mantenha a torneira fechada durante a escovação dos dentes ou ao ensaboar a louça.
  • Reaproveite água sempre que possível — a usada na lavagem de roupas pode servir para limpeza da casa.
Manutenção acontece na próxima terça
Foto: Divulgação

Salvador e RMS sem água

Todos os bairros de Salvador e municípios da região metropolitana ficarão sem água a partir da madrugada da próxima terça-feira, 5, quando a Embasa vai realizar um importante serviço de manutenção no sistema de distribuição de água.

A manuteção contará com cerca de 500 profissionais envolvidos distribuídos em 50 equipes. O serviço vai acontecer em estações de tratamento, reservatórios e em diversos pontos da rede distribuidora.

O fornecimento de água será interrompido, a partir das 3 horas da manhã, em todos os bairros de Salvador e outros municípios.

A previsão é que o serviço seja concluído na noite do mesmo dia quando o abastecimento de água começará a ser regularizado na área afetada.

O retorno ocorre sempre de forma gradual, pois é preciso reiniciar a captação, tratamento e distribuição de água, com pressão suficiente para alcançar os pontos mais altos e distantes da rede.

O fornecimento de água será interrompido, a partir das 3 horas da madrugada de terça-feira, 5 de agosto

ÁREAS AFETADAS

  • Salvador;
  • Lauro de Freitas;
  • Simões Filho;
  • Candeias;
  • São Francisco do Conde;
  • Madre de Deus;
  • parte de São Sebastião do Passé (Maracangalha);
  • Santo Amaro;
  • Saubara;
  • Terra Nova;
  • Coração de Maria;
  • Conceição do Jacuípe.

