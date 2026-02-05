Menu
PREVISÃO DO TEMPO

Alerta na Bahia: 39 cidades têm perigo de chuvas intensas e ventos

Inmet emite aviso amarelo para municípios baianos; veja a lista completa

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

05/02/2026 - 20:27 h

Inmet faz alerta para chuvas intensas em 39 cidades -

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) acendeu o sinal de alerta para diversas regiões do estado. Nesta quinta-feira, 5, foi emitido um alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas abrangendo 39 municípios baianos. O aviso, que teve início às 9h, segue vigente até as 23h59 desta sexta, 6.

De acordo com o órgão oficial, as cidades listadas podem registrar acumulados de chuva entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm em um único dia. Além da precipitação, há previsão de ventos intensos com rajadas de até 60 km/h.

Recomendações de segurança

Embora o grau de severidade seja classificado como "perigo potencial" (risco baixo para grandes alagamentos ou quedas de energia), o Inmet reforça que a população deve manter a cautela. Durante o período de instabilidade, siga estas orientações:

  • Não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de descargas elétricas e quedas de galhos.
  • Evite estacionar próximo a torres de transmissão ou placas de propaganda que possam ceder com o vento.
  • Evite utilizar aparelhos eletrônicos conectados diretamente à tomada durante as chuvas.

Em caso de qualquer intercorrência ou emergência, os cidadãos devem acionar imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Cidades da Bahia sob alerta

As regiões Oeste, Vale São-Franciscano e partes do Norte baiano concentram a maior parte dos municípios sob o aviso. Confira se a sua cidade está na lista:

  • Baianópolis,
  • Barreiras,
  • Barra,
  • Brejolândia;
  • Carinhanha,
  • Canápolis,
  • Cocos,
  • Catolândia,
  • Casa Nova,
  • Cotegipe,
  • Correntina,
  • Coribe,
  • Cristópolis;
  • Feira da Mata,
  • Formosa do Rio Preto;
  • Itaguaçu da Bahia,
  • Jaborandi,
  • Iuiu;
  • Luís Eduardo Magalhães;
  • Mansidão,
  • Malhada,
  • Muquém de São Francisco;
  • Palmas de Monte Alto,
  • Pilão Arcado;
  • Riachão das Neves,
  • Remanso;
  • Santa Rita de Cássia,
  • Santana,
  • Santa Maria da Vitória,
  • São Félix do Coribe,
  • São Desidério,
  • Sento Sé,
  • Sebastião Laranjeiras,
  • Sobradinho,
  • Serra Dourada,
  • Serra do Ramalho;
  • Tabocas do Brejo Velho;
  • Wanderley;
  • Xique-Xique.

