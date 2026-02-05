Alerta na Bahia: 39 cidades têm perigo de chuvas intensas e ventos

Siga o A TARDE no Google

Inmet faz alerta para chuvas intensas em 39 cidades - Foto: SHIRLEY STOLZE

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) acendeu o sinal de alerta para diversas regiões do estado. Nesta quinta-feira, 5, foi emitido um alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas abrangendo 39 municípios baianos. O aviso, que teve início às 9h, segue vigente até as 23h59 desta sexta, 6.

De acordo com o órgão oficial, as cidades listadas podem registrar acumulados de chuva entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm em um único dia. Além da precipitação, há previsão de ventos intensos com rajadas de até 60 km/h.

Recomendações de segurança

Embora o grau de severidade seja classificado como "perigo potencial" (risco baixo para grandes alagamentos ou quedas de energia), o Inmet reforça que a população deve manter a cautela. Durante o período de instabilidade, siga estas orientações:

Não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de descargas elétricas e quedas de galhos.

Evite estacionar próximo a torres de transmissão ou placas de propaganda que possam ceder com o vento.

Evite utilizar aparelhos eletrônicos conectados diretamente à tomada durante as chuvas.

Em caso de qualquer intercorrência ou emergência, os cidadãos devem acionar imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Cidades da Bahia sob alerta

As regiões Oeste, Vale São-Franciscano e partes do Norte baiano concentram a maior parte dos municípios sob o aviso. Confira se a sua cidade está na lista: