PREVISÃO DO TEMPO
Alerta na Bahia: 39 cidades têm perigo de chuvas intensas e ventos
Inmet emite aviso amarelo para municípios baianos; veja a lista completa
Por Isabela Cardoso
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) acendeu o sinal de alerta para diversas regiões do estado. Nesta quinta-feira, 5, foi emitido um alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas abrangendo 39 municípios baianos. O aviso, que teve início às 9h, segue vigente até as 23h59 desta sexta, 6.
De acordo com o órgão oficial, as cidades listadas podem registrar acumulados de chuva entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm em um único dia. Além da precipitação, há previsão de ventos intensos com rajadas de até 60 km/h.
Recomendações de segurança
Embora o grau de severidade seja classificado como "perigo potencial" (risco baixo para grandes alagamentos ou quedas de energia), o Inmet reforça que a população deve manter a cautela. Durante o período de instabilidade, siga estas orientações:
- Não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de descargas elétricas e quedas de galhos.
- Evite estacionar próximo a torres de transmissão ou placas de propaganda que possam ceder com o vento.
- Evite utilizar aparelhos eletrônicos conectados diretamente à tomada durante as chuvas.
Em caso de qualquer intercorrência ou emergência, os cidadãos devem acionar imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Cidades da Bahia sob alerta
As regiões Oeste, Vale São-Franciscano e partes do Norte baiano concentram a maior parte dos municípios sob o aviso. Confira se a sua cidade está na lista:
- Baianópolis,
- Barreiras,
- Barra,
- Brejolândia;
- Carinhanha,
- Canápolis,
- Cocos,
- Catolândia,
- Casa Nova,
- Cotegipe,
- Correntina,
- Coribe,
- Cristópolis;
- Feira da Mata,
- Formosa do Rio Preto;
- Itaguaçu da Bahia,
- Jaborandi,
- Iuiu;
- Luís Eduardo Magalhães;
- Mansidão,
- Malhada,
- Muquém de São Francisco;
- Palmas de Monte Alto,
- Pilão Arcado;
- Riachão das Neves,
- Remanso;
- Santa Rita de Cássia,
- Santana,
- Santa Maria da Vitória,
- São Félix do Coribe,
- São Desidério,
- Sento Sé,
- Sebastião Laranjeiras,
- Sobradinho,
- Serra Dourada,
- Serra do Ramalho;
- Tabocas do Brejo Velho;
- Wanderley;
- Xique-Xique.
