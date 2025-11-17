BAHIA
BR-324: Jerônimo garante obras urgentes antes das festas de fim de ano
Governador concedeu entrevista nesta segunda-feira, 17, a um pool de rádios
Por Yuri Abreu
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), falou nesta segunda-feira, 17, sobre a mobilização por parte do Executivo estadual, junto ao governo Lula (PT), para a melhoria das condições da BR-324 com a proximidade das festas de fim de ano, como Natal e Réveillon.
O cenário reacende uma velha — e constante — preocupação dos motoristas que vão pegar a rodovia. Além do fluxo intenso de veículos, a aflição é com o estado da pista, especialmente entre aqueles que forem deixar a capital baiana em direção às cidades do interior do estado.
"Trecho muito pior"
Em entrevista a um pool de rádios, o petista revelou ter conferido de perto a situação da rodovia recentemente.
"Eu pedi para, inclusive, ir de carro, para poder olhar e vi que tem um trecho que está muito pior. O que é que eu pedi ao ministro [Renan Filho, dos Transportes]? Ministro, ali é a pista mais importante da Bahia e é uma das mais importantes do Brasil pelo volume de carros que passam ali, de cargas, e é a única entrada oficial para a capital da Bahia", afirmou Jerônimo.
Governador recebe garantia
Jerônimo afirmou ter recebido garantias de que até o "dia 20 ou 21" terá um processo de fortalecimento dos recursos pra que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), junto com as empresas que estão administrando a BR-324, para ser feito um tratamento do piso da atual estrada.
"Então, eu estou em cima e tenho que cobrar, fiscalizar. Eu estou atento ao que está acontecendo para que a gente possa definitivamente resolver a estrada da BR-324", completou o governador da Bahia.
