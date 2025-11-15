Prefeito de oposição em 2022 declara apoio a Jerônimo

Juraci reforçou que entrou na vida política em 2007 e honrou o Partido Progressista (PP) - Foto: Divulgação

Mais um prefeito que votou em ACM Neto em 2022, deixou a base e declarou apoio para 2026 ao governador Jerônimo Rodrigues (PT). Trata-se do prefeito de Barro Preto, sul da Bahia, Juraci Dias de Jesus, conhecido como Juraci da Saúde (Avante).

"Nós estamos aqui pra apoiar sua chapa em 2026 e a chapa do presidente Lula", disse o prefeito Juraci em palanque, na praça pública do município ao governador Jerônimo Rodrigues e em frente a diversos prefeitos e lideranças da região.

Ainda durante discurso o prefeito reforçou que entrou na vida política em 2007 e que cumpriu e honrou o Progressista (PP), antes de declarar apoio ao governador do Estado.