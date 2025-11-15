VIRADA
Prefeito de oposição em 2022 declara apoio a Jerônimo
Após apoio a ACM Neto em 2022, prefeito de Barro Preto, Juraci da Saúde (Avante) declara apoiar atual governador do Estado
Por Rodrigo Tardio
Mais um prefeito que votou em ACM Neto em 2022, deixou a base e declarou apoio para 2026 ao governador Jerônimo Rodrigues (PT). Trata-se do prefeito de Barro Preto, sul da Bahia, Juraci Dias de Jesus, conhecido como Juraci da Saúde (Avante).
"Nós estamos aqui pra apoiar sua chapa em 2026 e a chapa do presidente Lula", disse o prefeito Juraci em palanque, na praça pública do município ao governador Jerônimo Rodrigues e em frente a diversos prefeitos e lideranças da região.
Leia Também:
Ainda durante discurso o prefeito reforçou que entrou na vida política em 2007 e que cumpriu e honrou o Progressista (PP), antes de declarar apoio ao governador do Estado.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes