Alunos do Colégio Central passam mal e SAMU é acionado; Veja vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais na tarde desta sexta-feira, 16, mostra vários alunos do Colégio Central passando mal e muitas ambulâncias do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) na escola.

No vídeo, é possível ver uma aluna que aparenta estar passando mal, deitada em um banco da área externa da unidade de ensino e amparada por duas mulheres. Também é possível ver três ambulâncias do SAMU no local; assista.

Através de nota, a Secretaria Estadual de Educação informou que a situação no local foi normalizada e negou que os alunos tenham sido vítimas de intoxicação alimentar.



"Não procede a informação de intoxicação alimentar nos estudantes do Colégio Estadual da Bahia – Central. A direção da unidade escolar esclarece que, nesta sexta-feira (16), último dia da Gincana Multicultural Central 2024, alguns alunos apresentaram crise de ansiedade e foi necessário solicitar apoio ao Serviço Móvel de Urgência. Os estudantes foram atendidos e a situação está normalizada", disse a nota.

Já o SAMU em nota para a reportagem do Portal A TARDE, relatou que os atendimentos foram de quadros clínicos leves, com sintomas de náuseas, mas a causa não foi informada.



"O Samu foi acionado para atendimento de ocorrência no Colégio Central, de participantes de uma gincana no final da manhã desta sexta-feira (16/8). Seis ambulâncias estiveram envolvidas na ocorrência e prestaram 17 atendimentos - a maioria dos quadros clínicos era leve, com grande incidência de náuseas. Alguns pacientes foram regulados para Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Salvador".