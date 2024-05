Alvo da polícia por morte de idosa recebeu mais de 10 facadas | A TARDE

Horas depois do corpo da idosa Valdete Andrade Farias ser encontrado esfaqueado em uma casa na Avenida Padre Geodete Aguiar, na cidade de Barra do Choça (BA), na última sexta-feira, 10, outro cadáver foi achado em um matagal. Com o prenome de Márcio, a vítima trata-se do suspeito de tirar a vida da senhora.

A hipótese trabalhada pela Polícia Civil baiana é de que o indivíduo tenha sido assassinado por um bonde criminoso atuante na região.

Ele também foi encontrado com partes do corpo rasgadas por pelo menos 10 vezes, de acordo com apuração do Portal MASSA!. A instituição, no entanto, não confirmou essa informação.

Os dois corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) do município de Vitória da Conquista, a cerca de 30 km do local do crime.

Relembre o caso

Há três dias, a idosa morreu no período da noite. O corpo dela foi encontrado por policiais da 79 CIPM dentro de um imóvel que estava com a porta parcialmente aberta.

Uma das linhas de investigação é de que Valdete morreu por latrocínio, crime que envolve o roubo - neste caso de dinheiro - seguido de morte, conforme divulgado inicialmente pela TV Sudoeste, afiliada da Rede Bahia.

Do contrário, não há informações sobre a quantia roubada por Márcio.

Publicações relacionadas