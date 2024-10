Alvo de operação, PM é suspeito de fornecer arma para líder de facção na Bahia

Equipes da Gaeco e PM cumpriram mandados de busca e apreensão na casa do suspeito - Foto: Divulgação | MP-BA

Um policial militar foi alvo da ‘Operação Prenúncio’, deflagrada na manhã desta quarta-feira, 25, pelo Ministério Público (MP-BA), no município de Brumado, sudoeste baiano. O policial militar, lotado no 24º Batalhão, é suspeito de ter fornecido arma de fogo ao empresário Cézar Paulo de Morais Ribeiro , apreendida na terça-feira, 24, durante a ‘Operação Holofote’.

Segundo o órgão, equipes do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) e da 3ª Promotoria de Justiça de Brumado, pela Corregedoria da Polícia Militar (Correg) e 24º Batalhão da Polícia Militar, cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do suspeito.



Na ação, foram apreendidos dois veículos, celulares e documentos.

Cézar Paulo foi preso denunciado pelo homicídio de Weliton Pereira Santana, ocorrido em 6 de março deste ano, às margens da rodovia BR-122, no município de Caetité. O Gaeco investiga o envolvimento do PM com a associação criminosa liderada pelo empresário.

Fontes ligadas às forças policiais revelaram ao Portal A TARDE que o suspeito seria uma das lideranças do Comando Vermelho na Bahia.