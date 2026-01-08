Menu
CADASTRAMENTO

Ambulantes podem se credenciar para Mica Lauro nesta sexta; saiba como

Evento acontece entre 16 e 18 de janeiro

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

08/01/2026 - 9:19 h
Imagem ilustrativa da imagem Ambulantes podem se credenciar para Mica Lauro nesta sexta; saiba como
-

Os ambulantes que tiverem interesse em trabalhar na Micareta de Lauro de Freitas, a Mica Lauro, já podem se preparar para realizar o credenciamento. As inscrições acontecem presencialmente, nesta sexta-feira, 9, das 8h às 17h, no Ginásio Municipal de Esportes.

A iniciativa tem como objetivo organizar a atuação dos ambulantes durante o evento, garantindo mais segurança, ordenamento do espaço público e oportunidades de geração de renda.

Documentos necessários

Para participar do processo, os interessados deverão comparecer ao local com documentos originais e cópias. Veja a relação:

  • Identidade ou outro documento oficial com foto;
  • CPF
  • Comprovante de residência de, no máximo, três meses, no nome do empreendedor ou de parente de primeiro grau;
  • No caso de Pessoa com Deficiência (PcD), laudo médico atualizado nos últimos 12 meses;
  • Se precisar, apresentar documentos comprobatórios dos filhos menores que utilizarão o centro de acolhimentos de crianças e adolescente.

Mica Lauro

A Mica Lauro acontece entre os dias 16 e 18 de janeiro, na Rua Maria Isabel dos Santos, na região conhecida como Avenida Beira Rio, no Centro da cidade.

O evento contará com grandes nomes do cenário musical local e nacional.

Entre as atrações confirmadas para os três dias de folia estão Escandurras, Parangolé, Theuzinho, Tony Sales, Aline Rosa, Olodum, Thiago Aquino, Xanddy Harmonia, Timbalada, Cheiro de Amor, Pagodart, Oh Polêmico, entre outros artistas locais.

